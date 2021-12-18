حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية: أمطار ورياح مصحوبة برمال وأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم عن حالة الطقس غدًا في القاهرة والإسكندرية، إذ يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة أثناء ساعات النهار، فيما يكون باردًا على الإسكندرية، ويكون شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا في القاهرة والإسكندرية

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، وتصل لحد العاصفة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

ويقول الخبراء إنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرَد أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط).

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا «الغربية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية» ومدن القناة على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدًا، إذ يتراوح ارتفاع الموج ما بين مترين إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا في محافظات مصر

القاهرة 17 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 16 10

بلطيم 17 11

مطروح 15 09

السلوم 14 08

سيوة 15 04

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 18 10

نخل 16 04

نويبع 18 15

طابا 17 11

كاترين 09 02-

الطور 19 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 18 07

قنا 18 08

الأقصر 19 09

أسوان 19 10

إدفو 19 10

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 25 12

أبو رماد 25 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 23 14