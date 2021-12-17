هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للرمال

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل عن توقعات حالة الطقس، غدا السبت الموافق 18 ديسمبر، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس أنه من المتوقع أن يكون هناك سقوط للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 19 10

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 18 10

السلوم 16 11

سيوة 16 05

بورسعيد 19 11

دمياط 19 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 18 11

السويس 18 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 18 13

نخل 17 07

نويبع 19 17

طابا 18 12

كاترين 12 06

الطور 19 14

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 15

مرسى علم 22 15

الفيوم 19 08

بني سويف 19 08

المنيا 19 07

أسيوط 18 06

سوهاج 20 07

قنا 21 10

الأقصر 20 10

أسوان 21 11

إدفو 21 11

أبو سمبل 21 11

الوادي الجديد 20 09

شلاتين 28 12

أبو رماد 28 14

حلايب 27 13

رأس حدربة 27 14