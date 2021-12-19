موعد ومكان صلاة الجنازة على الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي زوجة الغيطاني

كشف المستشار محمد الغيطاني نجل الروائي الراحل جمال الغيطاني، عن موعد صلاة الجنازة على والدته الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، والتي فارقت الحياة قبل قليل، حسبما أعلن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد المستشار محمد الغيطاني، أن صلاة الجنازة على والدته الراحلة، ستقام اليوم، بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، مشيرًا إلى أن مكان الدفن سيكون بمقابر العائلة على طريق الاوتوستراد بمنطقة المعادي في القاهرة.

موعد الصلاة على زوجة جمال الغيطاني وموعد الجنازة

وأعلن نجل الروائي جمال الغيطاني، في منشور عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قبل قليل، عن وفاة والدته الكاتبة الصحفية قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى حبيبتي وونيستي وسيدتي من سارت حياتي بدعاها من وهبتني الحياة صاحبة الفضل والكرم، والدتي الأستاذة ماجدة محمود الجندي حرم المرحوم جمال الغيطاني».

وتابع: «اكتملت رسالتها وأدت الأمانة ولم يبق لنا إلا الدعاء انتظارا للقاء يارب يجمعنا الرحمن بها في جناته، صلاة الجنازة في جامع السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، والدفن بمقابر العائلة على أوتوستراد المعادي، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمها وادخلها جناتك يارب، وانس وحدتها واجمعنا بها جناتك اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا نسألكم الدعاء ولا أرانا الله مكروها في عزيز لديكم».

من هي ماجدة الجندي

ماجدة الجندي هي كاتبة صحفية من مواليد مدينة المنصورة ودرست في إحدى المدارس الفرنسية الخاصة كما أنها تخرجت في كلية الأداب جامعة القاهرة عام 1971 وكان لها دور بارز في العديد من الأنشطة الطلابية وبرزت بأعمالها في عدة صحف.