إخلاء عقار من 3 طوابق آيل للسقوط في مدينة المنصورة لخطورته الداهمة (صور)

أخلت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، إداريا عقارا، لأنه يشكل خطورة داهمة بنطاق الحي، وذلك تنفيذا للقرارات الهندسية الصادرة بشأن العقارات الآيلة للسقوط، حرصا على حياة المواطنين والممتلكات.

إخلاء عقار إداريا بالمنصورة

ونفذت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة اللواء صبري محمد عبده، رئيس حي غرب اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم شرطة أول المنصورة، قرار الإخلاء الإداري الكلى لعقار يشكل خطورة داهمة بنطاق حي غرب المنصورة، والعقار مكون من دور أرضي به 3 محلات، وثلاثة أدوار علوية، والصادر بشأنه قرار الإخلاء الإداري، لما يمثله من خطورة داهمة والكائن في منطقة شارع «سيدي ياسين»، بمدينة المنصورة.

وتوجهت إلى العقار لتنفيذ إخلائه، لجنة مشكله برئاسة أشرف محمد عبدالواحد، نائب رئيس الحي، ومسئولي الإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة، وهدير المنشاوي عضوا قانونيا، على ضوء القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى موضع العقار.

وتمكنت اللجنة بالتنسيق مع قسم شرطة أول المنصورة من تنفيذ قرار الإخلاء الإداري الكلى للعقار، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالإخلاء، مع أخذ التعهدات اللازمة على مالك العقار لسرعة تنفيذ القرار الهندسي الصادر.

حملة لرفع الإشغالات بشوارع المنصورة

ومن جهة أخرى، شنت رئاسة حي غرب المنصورة، حملة مكبرة لرفع أشكال التعديات والإشغالات المتواجدة بالشوارع، والتأكد من التزام المنشآت التجارية والكافيهات والمقاهي بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

قاد الحملة محمود أسماعيل عبدالشافي، نائب رئيس حي غرب المنصورة، يرافقه فخرى عبدالباسط مدير الإشغالات، وأحمد سمير من إدارة البيئة.

وتمكنت الحملة من رفع أشكال التعديات المتواجدة ببعض شوارع الحى من تعديات المحال التجارية والعقارات، التي تعوق حركة المارة.

وواصلت الحملة نشاطها بالتأكد من التزام المنشآت التجارية والكافيهات والمقاهي بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتي منها التأكيد على ارتداء الكمامات لرواد المكان، وأصحاب المقاهي بتقديم المشروبات في أكواب ورقية والتعقيم المستمر، وحظر تداول الشيشة، وذلك حرصا علي سلامة وصحة وحياة المواطنين.

وأوضح رئيس حي غرب المنصورة، على استمرار الحملات للتأكد من مدى التزام المنشآت والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، مشيرا إلأى أنه قد تم مصادرة الشيش ببعض المقاهي والكافيهات المخالفة وغير الملتزمة بنطاق الحي، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت.