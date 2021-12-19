جنوب سيناء تواجه الثلوج والأمطار بـ9 سيارات لشفط المياه وغرف عمليات

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن المحافظة تتعرض لدرجات حرارة منخفضة بسبب الطقس السيئ الذي يضرب البلاد، موضحا أنه وجه رؤساء المدن عن طريق مركز العمليات بضرورة وضع المجلس في وضعية الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار وسيول الأيام المقبلة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات خاصة، أن هناك تحذيرات باحتمال سقوط ثلوج على مدينة سانت كاترين التي سجلت درجات حرارة أقل من الصفر على مدار يومين متتاليين، لافتا إلى مراجعة خطة مواجهة السيول والأمطار، والتواصل بين غرف العمليات في كل مدينة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة.

خطة مواجهة السيول

وأكد محافظ جنوب سيناء، توزيع خطة السيول على مجالس المدن للتدخل السريع حال حدوث السيول، وقال إن شركه المياه جهزت 9 سيارات نقل لإزالة أي أمطار متراكمة، إضافة إلى توافر لوادر تابعة لمجالس المدن وإدارة الطرق لإزالة أي مخلفات من الصخور والرمال جراء الأمطار والسيول.

وأضاف أنه جرى إجراء تجربة لعملية سقوط سيول على مدينة شرم الشيخ، وقام فريق عمل داخل الشبكة الوطنية للتدخل السريع بإدارة الأزمة وفقا للخطوات العملية المتفق عليها، فضلا عن توزيع أجهزة اتصال علي المدن وكاميرات لنقل الأحداث بالصوت والصورة حال انقطاع الإتصالات.

وذكر المحافظ، أن مدينة رأس سدر تعرضت لأمطار خفيفة أمس، وأن الغيوم تظهر في بعض المدن وهي تشير إلى سقوط أمطار على بعض المناطق.

سانت كاترين تستعد لتساقط الثلوج

وأكد اللواء خالد فودة، أن الأرصاد الجوية حذرت من سقوط ثلوج على سانت كاترين بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وقال إن المدينة سجلت درجات حرارة أقل من الصفر اليوم وامس في الساعات الأولي من فجر اليوم.

وتابع المحافظ أنه جري التنبيه علي السياح الذين يقومون بالصعود إلي قمة جبل موسي باتخاذ الحيطة والحذر، وارتداء ملابس ثقيلة، واتباع ارشادات الدليل البدوي، مشيرا إلى إنه في حال سقوط ثلوج علي المدينة سيتم وقف الرحلات المتجهة إلي جبل موسي لحماية أرواح السياح.