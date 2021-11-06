سانت كاترين تستقبل 700 سائح لزيارة الكنيسة الكبرى اليوم

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم قرابة 700 سائح من مختلف الجنسيات، حيث صعدوا أولا إلى قمة جبل موسى واستمتعوا برؤية المناظر الطبيعية في رحلتي الصعود والنزول من الجبل.

وأشار إلى أنه منذ بدء قرار فتح الكنيسة الكبرى بالدير أول الشهر الجاري، يتوافد مئات السياح صباح كل يوم لدخول الدير، حيث تُفتح الكنيسة مدة ساعتين فقط من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا، موضحا أن الدخول عبارة عن مجموعات يرافقهم دليل بدوي والزيارة داخل الكنيسة لا تتعدي 4 دقائق.

طقس سانت كاترين معتدل نهارا بارد ليلا

وقال «العناني»، إن الطقس معتدل في المدينة طوال اليوم، وتكون الشمس ظاهرة هذه الأيام، وفي الليل تنخفض درجات الحرارة، لأن المدينة ترتفع عن سطح البحر أكثر من 1500 متر.

وأكد أن الدليل البدوي الذي يرافق السياح في رحلة جبل موسي يقوم بالتنبيه عليهم بارتداء الملابس الثقيلة، وأن يكون معهم أغطية أثناء المبيت فوق الجبل، لأن الحرارة تنخفض هناك في هذا التوقيت لأقل من 10 درجات.

10 معلومات عن سانت كاترين

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن مدينة سانت كاترين:

１- أعلى مدينة مصرية، إذ ترتفع أكثر من 1500 متر عن سطح البحر.

２- تبعد عن القاهرة 470 كيلو مترا.

３- معظم السكان الأصليين ينتمون إلى قبيلة الجبالية.

４- بها دير سانت كاترين أحد أقدم الأديرة في العالم.

５- يوجد بها مطار خارج المدينة يبعد نحو 20 كيلو مترا تجاه نويبع.

６- طريقان للوصول إليها، الأول عن طريق وادي فيران، والثاني عن طريق وادي السعال.

７- يوجد بها مقامي النبي صالح والنبي هارون.

８- تنخفض فيها درجات الحرارة شتاء لأقل من صفر.

９- يوجد بها أعلى قمة جبلية في مصر وهي قمة جبل موسي.

10- يقام بها أضخم مشروع في تاريخ المدينة، وهو مشروع التجلي الأعظم.