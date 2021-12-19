تجديد حبس عامل طعن زوجته بسكين في الغربية.. «ضيعت تحويشة الغربة»

قررت نيابة مركز بسيون، في محافظة الغربية، تجديد حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدي على زوجته بآلة حادة «سكين»، وإصابتها بجرح طعني في البطن، بسبب خلافات زوجية بينهما.

مشادات كلامية

وتبين من التحقيقات التي قام بها وكيل النيابة مع المتهم، أن الزوج طعن زوجته بسكين في البطن، بعد مشادات كلامية بينهما تطورت إلى تدافع بالأيدي، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما على مبالغ مالية، حيث كان يعمل في دولة الأردن ويقوم بتحويل جزء من راتبه إليها بهدف ادخاره، وفوجئ بعد عودته أنها لم تدخر شيئا وكانت تصرف المبالغ المالية المرسلة لها.

تحويشة الغربة

وأكد المهتم في تحقيقات النيابة، أن تعديه على زوجته جاء عن طريق الخطأ، ولم يكن يقصد إصابتها، وذلك بسبب التدافع بينهما، وكان في وقت غضب شديد من الصدمة بعد أن ضاعت تحويشة الغربة دون فائدة.

وشهدت قرية صالحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، الأسبوع الماضي، إصابة ربة منزل تعدى عليها زوجها بآله حادة سكين بسبب الخلافات الزوجية، ما أسفر عن إصابتها بجرح طعني في البطن.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة بسيون، يتضمن وورد بلاغا من مستشفى بسيون المركزي، باستقبال «ع. م .ا»، 43 عاما، ربة منزل ومقيمة قرية صالحجر دائرة المركز، مصابة بجرح طعني في البطن وحالتها العامة متوسطة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال أحد شهود العيان، اتهمت زوجها «ر.ا»، 49 عاما، ومقيم بذات الناحية، بالتعدى عليها بالضرب بأداة حادة «سكين» وإحداث إصابتها بسبب الخلافات الزوجية، وضُبط المتهم وتبين حدوث خلافات زوجية بينهما بسبب المصاريف المنزلية وأنه كان يعمل في دولة الأردن، وفوجئ أثناء عودته أن زوجته كانت تصرف كل المبالغ المالية التي يرسلها إليها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.