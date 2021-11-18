ضبط مهتز نفسيا لتعديه على المارة بـ«سكين» في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية اليوم، من ضبط مهتز نفسيا لتعديه على المارة بسلاح أبيض في منطقة برج العرب.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تكثيف التواجد الأمني بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

مهتز نفسيا يركض خلف المواطنين بالإسكندرية

تعود الواقعة، إلى ملاحظة قوة للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص لركضه خلف المواطنين المتواجدين بمحل الواقعة، وبحوزته سلاح أبيض «سكين».

وحال ضبطه ألقى حجر على سيارة الشرطة، وأحدث تلفيات بالزجاج الأمامى بها، وتبين أنه «مهتز نفسيا»، كما أمكن ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.