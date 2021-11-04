إصابة شاب بطعنة نافذة في مشاجرة بـ«سكين» بالإسماعيلية

أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره بجرح نافذ في الفخذ، إثر اعتداء آخر عليه بـ«سكين»، في مشاجرة بينهما، في أحد الشوارع بدائرة مركز القصاصين، في محافظة الإسماعيلية.

وقال شهود عيان إن مشاجرة وقعت على كوبري القصاصين، بين شخصين، تعدى أحدهما على الثاني بـ«سكين مطبخ»، مما أدى إلى إصابته بجرح نافذ في فخذه، حيث تم نقله إلى مستشفى القصاصين المركزي، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت مصادر طبية أنه تم تقديم العلاج اللازم للمصاب، حتى استقرت حالته، وغادر المستشفى بعد نحو ساعة من الحادث.

القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم

وتمكنت مباحث مركز شرطة القصاصين من إلقاء القبض على الشاب المتهم، كما ضبطت السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، عبارة عن «سكين مطبخ»، وتم التحفظ على المتهم لحين العرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

التحريات الأولية: خلافات بين المتهم والمصاب

وكشفت مصادر أمينة عن وجود خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليه، ويدعى «عمر محمد سعيد»، مقيم بمركز القصاصين، دفعت المتهم للاعتداء على المجني عليه في الشارع، مشيرةً إلى أن المتهم شقيق زوجة الشاب المصاب.

وأضافت المصادر أنه تم القاء القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات.

حادث الإسماعيلية.. قتل وتمثيل بالجثة أمام المارة

وشهدت الإسماعيلية جريمة قتل بشعة في أحد شوارع المدينة، قبل أيام، حيث لقى شخص في الخمسينيات من العمر مصرعه ذبحاً، على يد شاب في العشرينيات من العمر، بعد مشادة بينهما في شارع «طنطا»، في قلب مدينة الإسماعيلية، كما أسفرت الواقعة عن إصابة اثنين آخرين.

وأمر النائب العام، في وقت سابق أمس الأربعاء، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالب النائب العام المواطنين بعدم تداول الفيديوهات الخاصة بالواقعة، كما غادر المصابان مستشفى جامعة قناة السويس، بعد استقرار حالتهما.