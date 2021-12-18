أب يطعن ابنه بـ«سكين» في الغربية: «عاوز يبيع البيت»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، باستقبالها أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز متوفى إثر إصابته جروح طعنية بالصدر.

الأب يصيب نجله جروح طعنية بالصدر تتسب في موته

بالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين الضحية ووالده لخلافات أسرية، فقد كان الابن يرغب في بيع المنزل، محل إقامتهما واعتراض والده، ليطعنه الأب بسلاح أبيض «سكين»، ما تسبب في وفاته بالحال.

الأب يعترف: «بينا خلافات.. ودايما بضربه»

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف الأب وأمكّن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بسابقة تعدي المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب أكثر من مرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللزامة.