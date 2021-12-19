رد حاسم من الجامعات على تعطيل الدراسة بسبب الطقس

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة على انتظام أعمال الدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحين أن الدراسة منتظمة اليوم بغالبية الجامعات و أنه لا توجد أي مشكلات بشأنها في ظل ظروف الطقس، وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي، أنه لم تصدر أي قرارات بشأن تعطيل الدراسة أو تأجيلها.

التعليم العالي: ليس للمحافظين سلطة على الجامعات

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرارات الإجازات وتعطيل الدراسة التي تم منحها من قبل المحافظين أمس في عدد من المحافظات هي شأن داخلي لهم وليس للمحافظين سلطة على الجامعات خاصة فيما يتعلق بعملية سير الدراسة من حيث التعطيل أو الاستمرار، موضحة أن الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي هو المنوط بهذا الشأن.

الجامعات: الحصول على لقاح كورونا شرط الدخول لامتحانات الفصل الدراسي الأول

و في السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد المقررة لها من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج على الالتزام الكامل بضرورة حصول الطالب على لقاح كورونا للدخول إلى الامتحانات، مشيرًا إلى أن الجامعة مستمرة حالياً في تطبيق الخريطة الزمنية للدراسة للفصل الدراسي الأول.

وأكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، على الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، متابعًا أنه جرى التشديد على ضرورة إعلان جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.