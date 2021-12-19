الجامعات الحكومية: الامتحانات وفق لوائح العمل المنظمة لكل كلية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، على أن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، في إطار اللوائح المنظمة لعمل الكليات المختلفة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها التأكيد على ضرورة منع دخول أي طالب للامتحانات من غير الحاصلين على لقاح كورونا، والتأكيد على إجراء عمليات التطهير الدوري للمنشآت الجامعية في ظل إجراءات مواجهة المرض.

عميد تجارة عين شمس: سنبدأ الامتحانات نهاية الشهر الجاري نظراً للكثافات الطلابية

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة حصول الطالب على لقاح كورونا كشرط لحضور امتحانات الفصل الدراسي الأول، لافتا إلى أن الامتحانات ستكون وفقا للوائح العمل المنظمة للكليات، مؤكدا أنها ستكون إلكترونية بنظام البابل شيت، والتوسع أيضا في أعمال التصحيح الالكتروني، وأن تكون الامتحانات وفقا لما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول وان يتم الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لها ، نافيا ما تردد عن منع الطلاب الغير مسددين للمصروفات الدراسية من دخول الامتحانات.

وقال الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إن الكلية ستبدأ في عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022 بدءاً من نهاية الشهر الجاري، نظراً للكثافات الكبيرة الموجودة بالكلية، وتيسيراً على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحاً أنه جرى التشديد على تطبيق قرار مجلس الوزارء بشأن منع غير المطعمين من دخول الامتحانات للتيرم الأول، مع منع تسليم أرقام الجلوس للطلاب لغير المطعمين.