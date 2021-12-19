انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر البيئة والتنمية لجامعة الأزهر

تبدأ بعد قليل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، لجامعة الأزهر اليوم الأحد، والذي يقام تحت عنوان: «تغير المناخ التحديات والمواجهة» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم.

مؤتمر جامعة الأزهر

ويضم المؤتمر العديد من العلماء والمتخصصين في مجالات علوم المناخ والبيئة؛ للكشف عن أحدث الأبحاث والتقنيات العلمية والتعرف عليها، وإطلاق تطبيقات جديدة تعكس مدى التقدم في مجال تغير المناخ، إضافة إلى دعم تنفيذ المشاريع البحثية التي لها مردود إيجابي نحو تغير المناخ والاحتباس الحراري، إضافة إلى ذلك سوف يلقي المؤتمر الضوء على الموضوعات البحثية المتقدمة في مجالات عزل الكربون، وتغير المناخ، وأسباب الاحترار العالمي، وغازات الاحتباس الحراري، والتلوث، والأخطار المناخية، بجانب نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والصحة والبيئة، والنظم الإيكولوجية والطاقة المتجددة والحيوية.

التنمية المستدامة

ويهدف المؤتمر لوضع حلول عملية لجميع التحديات التي تقف عائقًا في طريق تحقيق التنمية المستدامة ليس في جمهورية مصر العربية فقط بل على مستوى العالم.

وكان قد سبق لقطاع خدمة المجتمع بجامعة الأزهر أن نظم مؤتمره الدولي الأول تحت عنوان: «الطاقة حق ومسؤولية»، كما سبق أن نظم المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان: «مواردنا حياة أولادنا».

ويشمل المؤتمر عدد من الجلسات العلمية التي تتناول محاور كثيرة متعلقة بالتغيرات المناخية؛ ومن أبرزها: جلسة بعنوان: «دور القيادات الدينية والروحية في مواجهة قضايا التغيرات المناخية»، و«دور مؤسسات المجتمع المدني المصرية في مجابهة النوازل والكوارث المترتبة على التغيرات المناخية»، إضافة إلى «دور علوم وتكنولوجيا الفضاء والتغيرات المناخية في ضوء رؤية مصر 2030م»، ويتناول المؤتمر الدولي الثالث أيضًا الحفاظ على الموارد الطبيعية من منظور الشريعة الإسلامية.

ويضم عدد من العلماء والمتخصصين في مجالات علوم المناخ والبيئة؛ للكشف عن أحدث الأبحاث والتقنيات العلمية والتعرف عليها، وإطلاق تطبيقات جديدة تعكس مدى التقدم في مجال تغير المناخ، إضافة إلى دعم تنفيذ المشاريع البحثية التي لها مردود إيجابي نحو تغير المناخ والاحتباس الحراري، إضافة إلى ذلك سوف يلقي المؤتمر الضوء على الموضوعات البحثية المتقدمة في مجالات عزل الكربون، وتغير المناخ، وأسباب الاحترار العالمي، وغازات الاحتباس الحراري، والتلوث، والأخطار المناخية، بجانب نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والصحة والبيئة، والنظم الإيكولوجية والطاقة المتجددة والحيوية.

يشار إلى أنه كان قد تم تدشين العديد من المبادرات ومنها مبادرة سطح أخضر للمهندس أحمد جابر صيام خريج كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر، ومبادرة ازرع شجرة مثمرة باسمك، ومبادرة لا للمخدرات.