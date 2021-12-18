عميد إعلام الأزهر: مؤتمر الجامعة خطوة جادة للتمهيد للمؤتمر الدولي

تحت عنوان «دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في دعم قضايا البيئة»، انطلقت فعاليات الجلسة النقاشية الرابعة لمؤتمر جامعة الأزهر «تغير المُناخ.. التحديات والمواجهة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

دور الإعلام في قضايا تغير المناخ

وخلال الجلسة، قال الدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام، جامعة الأزهر، إن الإعلام يقوم بدور مهم في توعية الشعوب بالقضايا المجتمعية المختلفة من خلال تبسيط المعلومة للجماهير، خاصة إذا كنا نتحدث عن قضايا علمية قد لا تصل بسهولة للعامة، لافتًا إلى أن المؤتمر حاز على اهتمام إعلامي كبير لأنه برعاية عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كما أن أهميته تكمن في سبقه لمؤتمر الأطراف الدولية COP27، وبالتالي فالمؤتمر خطوة جادة على الطريق للتمهيد للمؤتمر الدولي الذي سيقام في شرم الشيخ نوفمبر 2022.

من جانبه، تحدث اللواء محمد عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، عن جهود بيت الزكاة والصدقات المصري الإغاثية تجاه المتضررين من الآثار الضارة للكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية مثل السيول والفيضانات، من خلال تقديم المساعدات، وآخرها ما حدث في محافظة أسوان، مطالبًا المؤسسات المجتمعية الداعمة للمتضررين من تلك الظواهر بضرورة التنسيق الكامل مع بعضها لتقديم المساعدة الأمثل للمتضررين من آثار تلك الكوارث.

وقد تضمنت الجلسة النقاشية عرض بعض تجارب شباب الأزهر في التنمية المستدامة وريادة الأعمال المحلية، مثل مبادرة «سطح أخضر.. صحة أفضل»، ومبادرة فريق «ايناكتس الأزهر» 2020 والذي حصل على بطولة العالم في ريادة الأعمال على مستوى العالم، ليثبت مدى قدرة الشباب على التغيير الإيجابي ويعكس انتهاج جامعة الأزهر لمنهج تمكين الشباب.

مؤتمر المناخ

وتعقد جلسات مؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تحت عنوان: «تغير المُناخ؛ التحديات والمواجهة»، على مدار ثلاثة أيام (السبت، الأحد والاثنين)، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021م، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقًا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022م.