بلاغ ضد فتاة وشاب بتهمة الترويج للمثلية الجنسية عبر مواقع التواصل

قدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغ يتهم فيه فتاة وشاب للترويج للمثلية الجنسية وإفساد الأخلاق، من خلال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا بسرعة التحري عن أطراف الفيديو وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.

مقطع فيديو متداول

وجاء في مضمون البلاغ «أنه في إطار الحملة المنظمة والممنهجة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمثلية وإفساد الأخلاق تم رصد فيديو لأحد الفتيات والتي تروج للمثلية الجنسية وتدعى «ا.ا» والتي اصطنعت عدة حوارات مع أحد الشباب المثليين.

وتابع المحامي في البلاغ، «الشاب أدعى أن اسمه محمد والخطير في الموضوع أن تلك الفتاة تقول أنها ستحمي ذلك الشاذ وتوفر له الحماية القانونية وتقول أنها ستستقبله في الإسكندرية التي تقيم بها وتوفر له السكن وتطالب المنظمات الدولية بحق اللجوء للشواذ للدول أجنبية لاضطهاد المثليين بمصر».

إشارات ورقصات خليعة

وأردف محفوظ ببلاغه «تناول الحوار إشارات ورقصات خليعة وكلمات إباحية صريحة من الشاب للترويج للأعمال المنافية للآداب، وهذا ما يعد ترويج للمثلية الجنسية والتحريض على الفسق والفجور المعاقب عليها بقانون العقوبات وقانون مكافحة الآداب وقانون الأنترنت الجديد، وجريمة الاستقواء بالخارج».

واستطرد محفوظ في ببلاغه، «أننا نتقدم بهذا البلاغ لمدير الإدارة العامة للمكافحة الآداب لأنه المنوط به حماية الآداب العامة وتطبيق القانون بردع هؤلاء المجرمين الذين يشوهون صورة مصر العظيمة والتي هي منارة الأخلاق ودولة الأزهر الشريف».

وأضاف محفوظ ببلاغه، «أن السبب هو اللهث وراء المال دون النظر لما قد يحيق بالمجتمع من آثار ضارة من تلك الدعوات المجرمة نحو هدم المجتمع من الداخل وإفساد شبابنا».

واختتم البلاغ، «تقديمنا لهذا البلاغ لم يأتي إلا من خلال ثقتنا الغير محدودة في قوه الردع الذي ستقابل من الإدارة العامة للآداب ومجهوداتها الجبارة نحو مكافحة الجرائم الأخلاقية ونطالب بسرعة التحري عن أطراف الفيديو وما شابهم من مجرمين في حق انفسهم والوطن والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة العاجلة حماية للمصر وأهلها».