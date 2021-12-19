محمد عدوية ينضم لنجوم حفلات الكريسماس والعام الجديد 2022

يستعد الفنان محمد عدوية لإحياء حفل غنائي كبير ضمن احتفالات الكريسماس والعام الجديد 2022، وذلك يوم السبت الموافق 25 ديسمبر في أحد الفنادق التي تقع بمنطقة التجمع الخامس وسط حضور جماهيري كبير.

حفل محمد عدوية في العام الجديد

وسيقدم الفنان محمد عدوية خلال حفله الغنائي عدد كبير من أغانيه المميزة، كما أنه سيقدم عدد من الأغاني الجديدة التي طرحها مؤخرًا للجمهور، وبالفعل أجرى عدوية بروفة على الأغاني التي سيقدمها.

يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين الذين سيحيون حفلات بمناسبة احتفالات الكريسماس والعام الجديد غير محمد عدوية، ومنهم رامى صبري، ونيكول سابا، وويجز، وفرقة واما، وأصالة، وعاصي الحلانى وغيرهم.

أخر أعمال محمد عدوية

وكان قد طرح الفنان محمد عدوية مؤخرًا أغنية «سور ورا سور» وهي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان وتوزيع مونتي وتقول كلمات الأغنية.

زي المسافر ما يفارق المطار

زي الشتا ما يبطل الأمطار

زي الحياة

ميلاد وفاة

كانت حياتي عشتها معاه

و بقيت بموت

طلوع الروح هو سر الفراق

منين اروح ف ضلمة الانفاق

جي باعتذار و نار عشان تراضي قلبي

اختفيت بقيت زي اللي مات

وما بينا سور ورا سور ورا سور

قلبي اتحول لمكان مهجور

وما بينا سور ورا سور ورا سور

بعدك مفيش ولا نقطة نور

وما بينا سور ورا سور ورا سور

قلبي اتحول لمكان مهجور

وما بينا سور ورا سور ورا سور

بعدك مفيش ولا نقطة نور

يا ليل ياليل

ياعين يا ليل

ياعين يا ليل يا يا ليل