أسعار ومواصفات سيارة فيات تيبو 2022.. تصدرت قائمة التراخيص نوفمبر الماضي

تصدر طراز سيارة فيات تيبو، قائمة تراخيص السيارات في مختلف وحدات المرور خلال شهر نوفمبر الماضي، بعدد 562 سيارة من أصل 608 سيارات، وذلك حسب البيانات الصادرة من الإدارة العامة للمرور.

وخلال السطور التالية، قائمة أسعار وتجهيزات سيارة فيات تيبو 2022، حسب المُعلن من الوكيل المحلي لها في مصر.

أسعار سيارة فيات تيبو موديل 2022

تتوافر السيارة ضمن فئة السيارات السيدان، وتأتي في السوق المصري بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 279,900 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 299,900 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 319,900 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 349,900 جنيه.

مواصفات وتجهيزات سيارة تيبو 2022

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 11.2 ثانية، وتستهلك متوسط 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد (4368 ملم الطول، 1792 ملم العرض، 1495 ملم الارتفاع، 2638 ملم طول قاعدة العجلات)، وترتفع السيارة عن الأرض مسافة 150 ملم، فيما تصل سعة الصندوق الخلفي حوالي 440 لترا.

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، مثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، وتكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة، وشاشة تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث ومخرج AUX».