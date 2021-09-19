تعرف على أسعار ومواصفات السيارة فيات تيبو

شهد سوق السيارات انتعاشة في بيع واستبدال السيارات خلال الفترة الماضية خاصة عام 2021

واعتلت العلامة التجارية الإيطالية «فيات» من بين أفضل 10 سيارات الأكثر مبيعا في السوق بعدما تم الإعلان عن أسعار ومواصفات السيارة فيات تيبو 2021

وقال محمود محمد، عضو رابطة تجار السيارات، إن السيارة فيات تيبو متواجدة منذ الثمانيات، وتم تطويرها مؤخرا بالشكل الجديد بداية من عام 2018

أسعار فيات تيبو 2021

وأكد عضو رابطة تجار السيارات على أن الوكيل الحصري للعلامة التجارية فيات الإيطالية شركة داينامكس للتوزيع عن أسعار سيارات فيات تيبو موديل 2021 الفئة الأولى بقيمة بلغت 197.9 ألف جنيه.

- والسيارة فيات تيبو الفئة الثانية بنحو 212.9 ألف جنيه.

- كما سجلت سعر السيارة فيات تيبو الفئة الثالثة بنحو 267.9 ألف جنيه.

- وسعرت الفئة الرابعة بنحو 284.9 ألف جنيه.

- وسجلت سعر السيارة فيات تيبو الفئة الخامسة 309.9 ألف جنيه.

- جاءت السيارة فيات تيبو موديل 2021 الفئة السادسة بسعر 329.9 ألف جنيه.

وذلك خلال الفترة الماضية قبل نزول أسعار ومواصفات السيارة فيات تيبو 2022

مواصفات السيارة فيات تيبو

تقدم سيارات «فيات تيبو A/T» بمحرك رباعي الإسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات «أوتوماتيك».

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4532 مم

العرض 1792 مم

الارتفاع 1497 مم

وتنتمي السيارة فيات تيبو لنوع السيارات السيدان وتضمن السيارة الفئة السادسة الأعلى على كل المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «مرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبلوتوث، ومخرج AUX، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح أمامية زينون مع إضاءة نهارية LED، وشاشة وسائط تعمل باللمس 7 بوصة».