قائمة أسعار ومواصفات فيات تيبو 2022 في مصر

منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري، أعلن عدد من الوكلاء المحليين للعلامات التجارية المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي، طرح عدة طرز مختلفة موديل العام الجديد 2022؛ ومن ضمن القائمة المطروحة مؤخرًا سيارة «فيات تيبو» موديل 2022، بزيادة وصلت إلى 20 ألف جنيه عن السعر الخاص بموديل 2021.

«فيات تيبو موديل 2022»جاءت بزيادة تراوحت من 10 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، حسب المُعلن من الوكيل المحلي وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة.

قائمة أسعار «فيات تيبو 2022»

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتأتي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 279.900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 319.900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 299.900 جنيه هاتشباك.

الفئة الرابعة بسعر 349.900 جنيه هاتشباك.

قائمة المواصفات والتجهيزات الخاصة بـ« فيات تيبو 2022»

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتي سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 11.2 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد (4368 ملم الطول، 1792 ملم العرض، 1495 ملم الارتفاع، 2638 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 150 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 440 لتر.

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الامامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، مثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، وتكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة، وشاشة تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث – مخرج AUX».