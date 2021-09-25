أسعار ومواصفات «تيبو 2021» في مصر بعد تصدرها وحدات تراخيص «فيات»

تصدرت السيارة «فيات تيبو» قائمة الطرز الأكثر ترخيصا في مختلف وحدات المرور في مصر، وفقا للبيانات الأخيرة الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، حيث سجلت 1589 مركبة مرخصة خلال شهر أغسطس الماضي.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «فيات تيبو موديل العام 2021»، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة.

قائمة أسعار «فيات تيبو موديل العام 2021»

تتوافر السيارة داخل السوق المحلية بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات، وفئتين هاتشباك، وهي:

-الفئة الأولى بسعر 199 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 214 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 260 ألف جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 280 ألف جنيه.

-الفئة الخامسة بسعر 302 ألف جنيه.

-الفئة السادسة بسعر 320 ألف جنيه.

-الفئة السابعة بسعر 334 ألف جنيه.

مواصفات وتجهيزات فيات تيبو 2021

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الإسطوانات، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة 110 أحصنة، وعزم دوران 152 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تتوافر السيارة بأبعاد (4540 ملم الطول، 1790 ملم العرض، 1490 ملم الارتفاع).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 150 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2636 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي 520 لترا، وسعة خزان الوقود 45 لترا.

وسائل الأمان

-تتوافر السيارة بعد تجهيزات ووسائل للأمان من بينها (وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام الفرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام إيموبليزر ضد السرقة، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، عجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة،عجلة قيادة متعددة المهام، خاصية التحكم في المرايات الجانبية وطيها كهربائيًا، كاميرا خلفية وحساسات خلفية للمساعدة في ركن السيارة، مثبت للسرعة، وشاشة تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث – مخرج AUX).​