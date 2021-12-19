2 يناير.. الحكم في طعن العامري فاروق على عدم فوزه بمنصب نائب رئيس الأهلي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى القضائية المقامة من العامري فاروق، التي طالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم، فيما تضمَّن من الامتناع عن إعلان فوزه بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن، للحكم بجلسة 2 يناير المقبل.

العامري فاروق يشرح دعواه

وقال العامري إنه بتاريخ 2021/10/4 انعقد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية – بجلسته الثانية عشر المستمر «الاجتماع الثاني» وانتهى فيها بعدة قرارات ومن ضمنها دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، كاجتماع أول، ويوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر 2021، كاجتماع ثان في حاله عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.

مجلس الأهلي يفتح باب الترشيح للانتخابات

كما قرر مجلس الأهلي نشر الدعوة يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021، وفتح باب تلقي الترشيح اعتباراً من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، لمدة سبعة أيام متتالية، وحتى يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ولمدة ثماني ساعات يومياً فيما عدا اليوم الأخير فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساء وبتاريخ 15/10/2021 جرى نشر الدعوة بجريدتين يوميتين. وبتاريخ 3/11/2021، جرى تحرير محضري حصر وختم بطاقات حضور الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي للرياضة البدنية لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2025/2021، بمعرفة اللجنة المنتدبة من الجهة الإدارية، مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، للاجتماع الأول والاجتماع الثاني، وفوجئ الطاعن بأن اسمه ليس من ضمن الفائزين بمنصب نائب رئيس النادي، ما حدا بإقامة هذا الطعن.