«التنمية الحضارية»: المهام المكلفون بها لا تقل عن 900 مليار جنيه «فيديو»

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، إن زيارة أعضاء الكونجرس الأمريكي لحي الأسمرات جاءت في إطار رغبة دول العالم في الإطلاع على تجربة التنمية المصرية وبخاصة تطوير العشوائيات، موضحًا: «بعض الدول مثل إنجلترا واليابان كانت تريد عمل مقارنة مع مصر، وهو ما سيكون مفيدا في تقديم المنح ومعرفة أحدث ما توصلت إليه الدولة المصرية».

«صديق»: سُئلت كثيرا عن سر تطوير العشوائيات بهذه الكيفية

وأضاف «صديق» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن مصر أصبحت تتمتع بسمعة عالمية في تطوير العشوائيات: «شاركت في منتدى بالأردن مؤخرا، وسُئلت كثيرا عن السر الذي نطور العشوائيات بهذه الكيفية.. الناس كانت بتقولنا عاوزين نعمل زيكم، وإزاي نقدر نتعاون معكم وناخد خبرتكم وهو ما تكرر العام الماضي في أبو ظبي».

«صديق»: المهام المكلفون بها لا تقل عن 900 مليار جنيه

وتابع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية: «المهام المكلفون بها لا تقل عن 900 مليار جنيه، ومصر أصبح مثالا يحتذى به في كل شيء، وليس تطوير العشوائيات والتنمية الحضارية فقط، وبدلا من أن يُقال نريد مساعدة مصر، أصبحت الدول تقول نريد أن نتعلم من مصر».