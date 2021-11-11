السكرتير العام المساعد بقنا يترأس اجتماع لجنة تطوير العشوائيات

ترأس السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، الاجتماع الدورى للجنة تسيير خطة تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، بحضور مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بقنا، و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومدير عام مديرية الطرق والنقل، و مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، وممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، و نظم المعلومات الجغرافية .

السكرتير العام: 5 مناطق سيتم تطويرها

وأوضح السكرتير العام المساعد أن المناطق غير المخططة المزمع تطويرها تشمل 5 مناطق هي «منطقة نجع سعيد وأرض الدقينى - ومنطقة نواحي الحاكم العسكري وعزبة البوصة والنحال - منطقة نواحي الزبيدي والحصواية والعبابده - ومنطقة نواحي مركز شباب الكنوز - ومنطقة نواحي المنشية وعزبة خليفة»، بتكلفة 200 مليون جنيه تقريبا، مشيرا إلى البدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية بمنطقتىّ نواحي المنشية وعزبة خليفة، ونجع سعيد وأرض الدقيني، وجارى الاستعداد لبدء العمل بالمناطق الثلاثة الأخرى، موجها بضرورة متابعة تنفيذ الأعمال، وإلزام الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر لأعمال التطوير .

وحدة تطوير العشوائيات: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأضاف مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية أن المشروع يهدف إلي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق غير المخططة وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا أن المحافظة تسعى إلى القضاء على كافة أشكال العشوائيات سواء مناطق غير آمنة أو مناطق غير مخططه أو أسواق عشوائية من خلال التنسيق التام مع كافة الأطراف المشاركة في أعمال التطوير بما يضمن تنفيذ المشروعات وفقا للبرنامج الزمني الخاص به.