«التنمية الحضارية»: مصر أفضل دولة حول العالم في تطوير العشوائيات

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن سكان الأسمرات أصبحوا أكثر سعادة لسكنهم في المكان الجديد، لافتا إلى أن الراحة النفسية لديهم أصبحت أعلى ولديهم قيمة في الحياة وقادرين على تطوير حياتهم ولديهم طموحات عالية، مبينا أنه لا يمن أحد عليهم ولكن هذا حقهم وتأخر حصولهم عليهم مشيرا إلى أن كل دول العالم عملت على تطوير العشوائيات ولكن مصر كانت أفضل دولة على مستوى العالم في تطوير العشوائيات والتنمية الحضارية.

تنفيذ المشروعات في مختلف المحافظات

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «CBC»، أمس الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإحداث تطوير في منطقة الأمل وكذلك في المنيا والبحر الأحمر ومرسى مطروح وجنوب سيناء وبورسعيد والجيزة والإسكندرية، ومصر حاليا مثال للدولة الجديدة والجمهورية الجديدة، متابعا: «إحنا شغالين في 132 مكان وفي 117 ألف وحدة عقارية بتكلفة 80 مليار جنيه شغالين عليهم وبعض المشروعات وصلت نسبة تنفيذها 35%».

تحدٍ حلته الدولة

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن التحدي الكبير الذي واجه الدولة هو إيجاد الأراضي الخاصة لإنشاء مجمعات سكنية جديدة لمنهم تواصلها مع المحافظين ووزير قطاع الأعمال لإيجاد أراضٍ للعمل على حل أزمة العشوائيات والتي اختفت بعد نقل المواطنين إلى أماكن جديدة سكانية أفضل.

إنتاج مختلف أنواع العقارات

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، إلى أن بعض الأشخاص المقتدرين طلبوا الحصول على شقق جديدة في المناطق التي يسكنون فيها، ما دعا الدولة لإنشاء العقارات المتوسطة وفوق المتوسطة والاستثماري لتكون السوق أوسع وليست قاصرة على تعويض الساكنين سابقا في المناطق العشوائية.