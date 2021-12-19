محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة تعارضات توسعة طريق حسين كامل بألماظة

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية لتعارضات توسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة، وهو محور حيوي يربط بين شارع الثورة الذي يعد امتداد لطريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة على أن هذا المحور سيسهم في خلق شريان مروري حيوي يؤدي إلى سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الإزالات الجارية لتوسعة المحور بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة.