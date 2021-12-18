محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بحي شرق مدينة نصر

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بشارع «أنور المفتي»، بحي شرق مدينة نصر، وشدد خلال الجولة على سرعة رفع التراكمات الناتجة عن أعمال التطوير، مع الإسراع في تنفيذ الجدول الزمني لتطوير الشارع، الذي سيتم استخدامه كمحور يربط بين شوارع النصر والطيران وعباس العقاد.

زيادة عرض الشارع إلى 4 حارات

وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات له خلال الجولة، أن أعمال تطوير شارع «أنور المفتي» سوف تتيح زيادة عرض الشارع إلى 4 حارات، بما يحقق السيولة المرورية في المنطقة، كما تم تسوية المناسيب فيه، ورفع الإشغالات، وإضافة بالوعات للأمطار، كما لفت إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال إضاءة به، وإعادة تخطيط اللاند سكيب الخاص بالزراعة والتشجير في الشارع.