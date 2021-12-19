رئيس «الشيوخ»: اللغة العربية صامدة.. والفرنكوأرب لن تتمكن من إزاحتها

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: أن العالم يحتَـفِي هذة الأيامَ باليومِ العالميِّ لِلُّغةِ العربيةِ، تلكَ اللغةُ التي تُعدُّ ضميرَ هذهِ الأمةِ، فَبِها نقرأُ ماضينا، وبِها نُسطِّرُ حاضرَنا، وبِها نُفكِّر لِبناءِ مُستقبلِنا، وَلِم لا وهيَ رُكنٌمِنْ أركانِ هُويتِنا الوطنيةِ.

اللغة العربية

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن اللغةُ العربيةُ عَصِيَّـةً على الانسِحاقِ الحضاريِّ، بما اشتملتْ عليهِ في طياتِها مِن عناصرِ البقاءِ والخلودِ، واستيعابِ مُستجداتِ العصرِ بما حباها اللهُ تعالَى مِن استراتيجياتٍ جعلتها صامدةً في وجهِ حملاتِ التغريبِ وما ضنَّتْ على أبنائِها يومًا.

وأكد أن اللغةُ العربيةُ حازت قيمتَها ومكانتَها بين لغاتِ العالَمِلِما امتنَّ اللهُبهِعليها بأنْ جعلَها وِعاءَكتابهِ العزيزِ،تلكَ اللغةُ التي وسِعتْهُ لفظًا وغايةً،الأمرُ الذي أَسهَمَ في انتشارِها فتجاوزَتْحُدودَالزمانِ والمكانِ.

مجلس الشيوخ

وقال: لقدْقامَ أسلافُنا بواجبِهم تجاهَها فأدُّوا الأمانةَ على أتمِّ ما يكونُ،وَلبُّوا حاجاتِ أزمانِهم نحوَها عنايةًورعايةً؛ لإدراكهِمْ عِظمَ المسئوليةِ وشريفَ المكانةِ التي أقامهُم اللهُ فيها، فاستوتْ -بفضلِ جُهودِهم- على سوقِها لغةً قويَّةَ البُنيانِ، ثابتةَ الأركانِ، عظيمةَ الشانِ بينَ لغاتِ العالمِ.

وقال رئيس مجلس الشيوخ فى الجلسة العامة المنعقدة الان: ولا تزالُ اللغةُ-في عصرِنا-تحتاجُ مِنا الجهودَ العظيمةَ؛بِسببِما يتهدَّدُها مِنْأخطارٍمُـمَنهجةٍ تسعَى إلى النيْلِ مِنها؛ فالشانئونَ دائمًـا في محاولاتٍ مع طمْسِها، واغتيالِ معنويَّاتِ المتمسِّكينَ بها، واتهامِها بعَدمِ استيعابِ الجديدِ، إضافةً إلى محاولاتِ العابثينَ شرقًا وغربًا إزاحتَها جانبًا لتحِلَّ محلَّها اللغةُ الرقميةُ والفِرنْكوأربُ وغيرُها مِن النداءاتِ المتعاقبةِ بدعوَى المُعاصرةِ، إضافةً إلى نمطِ الحياةِ الجديدةِ، والتسارعِ البادِي في مناحيها الُمختلفةِ، والذي ساعدَ عليهِ وضاعَفَ مِن انتشارِهِ وسائلُ التَّواصُلِ الاجتماعيِّ، وما خلَّفتْهُ مِن سلبياتٍ تكادُ تعصِفُ بهُويتِنا العربيةِ؛ لذلكَ فإنَّ بَـواعثَالانتهاضِ والقيامِ بواجبِ الوقتِ تجاهَ هذهِ اللغةِ الشريفةِ والحفاظِ عليها تتزايدْ، إضافةً إلى كونِ ذلكَ مِن أعظم ِالواجباتِالوطنيةِ والشرعيةِ والعِلميةِ.

وشدد رئيس مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيزِقيمةِاللغةِالعربيةِ في نفوسِ كُلِّ المشتغلينَ بِتدريسِها، وإبرازِقيمتِها وسُموِّها بينَ لغاتِ العالَمِ، وتشجيعِ الدارسينَ بها إلى التزوِّدِ مِنْ مُفرداتِها وأسالِيبها، والحديثِ بها في شتَّى المحافلِ مُراعينَ في ذلكَ أحوالَ الُمـتَلقِّينَ و ذلك تنفيذا لنص المادة ٢ من الدستور التى تنص على ان اللغه العربية هى لغة الدولة الرسمية.