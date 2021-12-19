تعيين 482 شابا وصرف 545 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بدمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 482 شاباً، منهم 3 «قادرون باختلاف» في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1137 شاباً، كما جرى استخراج 699 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 107 فرص عمل.

وقال الوزير في بيان، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 247 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 102 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضراً، وعمل 12 حملة تفتيشية، وبحث 3 شكاوى عمالية، وعقد ندوة توعية بالمجلس القومي للسكان بدمياط.

التفتيش على 436 منشأة في دمياط خلال نوفمبر

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي بالتفتيش على 436 منشأة، وإعادة التفتيش على 159 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 20 مذكرة غلق إداري، وعمل 6 ندوات توعية، فضلاً عن تلقي 33 شكوى، وجرى اتخاذ إجراء قانوني حيال 16 شكوى منها، وشكويين منها مستوفاة، و26 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

صرف 535 ألف جنيه لـ1070 عاملا

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً، قامت المديرية بصرف 535 ألف جنيه لـ1070 عاملاً من المسجلين كرعاية اجتماعية «منحة المولد النبوي الشريف»، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ11 عاملا بإجمالي 9690 جنيه.

وفي مجال التدريب المهني، قامت المديرية بتنفيذ دورتين تدريبيتين على مهن (التفصيل والحياكة – وكهرباء الإلكترونيات) استفاد منها 18 متدرباً ومتدربة بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتابعت المديرية التفتيش على 174 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.