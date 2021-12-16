محافظ سوهاج يكرم مدير مديرية القوى العاملة لتفانيه في أداء عمله

منح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، شهادة تقدير للدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة، نظرا لجهوده المخلصة وتفانيه في أداء مهام عمله، وذلك خلال اجتماع المحافظ الأسبوعي بمديري المديريات ورؤساء المدن والمصالح والهيئات بسوهاج.

الفقي: التكريم نهج تتبعه المحافظة للمتميزين من قيادات العمل التنفيذي

وأوضح محافظ سوهاج أن التكريم نهج تتبعه المحافظة للمتميزين من قيادات العمل التنفيذي بالمحافظة والتي تسهم في خدمة المجتمع السوهاجي، وأن وزارة القوى العاملة ممثلة في المديرية بسوهاج تعمل على العديد من الملفات المهمة مثل التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات، ولـ«قادرون باختلاف» من أبناء سوهاج.

المحافظ: مديرية القوى العاملة تسهم في الدورات المجانية بمراكز التدريب المهني

وواصل أن المديرية تسهم في دورات التدريب المهني المجانية المتعددة بمراكز التدريب المهني الثلاثة «الكوثر، وسوهاج، وطهطا»، ومركز التدريب المهني المتنقل الموجود حاليا بقرية «أم دومة» بمدينة طما، فضلا عن ما تقدمه الوزارة من دعم ورعاية اجتماعية وصحية ومنح لفئة العمالة غير المنتظمة.

وقدم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة محمد سعفان علي كافة مجهودات وبرامج عمل الوزارة بمحافظة سوهاج .