القوى العاملة: تعيين10701 شابا ومليوني جنيه مستحقات للعمالة المصرية

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة، أبرزخها مشاركة وزير القوى العاملة في لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، فضلا عن إعلان مشروع قانون العمل الجديد، وترأس الوزير اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، وتعيين 10701 شابا في 7 محافظات وتحصيل 2.8 مليون جنه مستحقات العمالة المصرية بالأردن والسعودية.

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ

وشارك محمد سعفان وزير القوى العاملة، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بحضور النائبين مجدي سليم، وعمرو عزت وكيلي اللجنة، فضلا عن ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من النواب أعضاء اللجنة بمجلس الشيوخ.

في مستهل الاجتماع قدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير لرئيس اللجنة ووكيلها ، والنواب أعضاء اللجنة، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال الحضور، مشيراً إلى أن مشروع قانون العمل الذى يتم مناقشته حالياً بذلت فيه الوزارة بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال من خلال ممثليهم جهداً طويلاً لعدة سنوات حتى يخرج بالصورة التي ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة في مجتمع العمل، وتنير الطريق أمام كلا طرفي العملية الإنتاجية لمعرفة حقوقه وواجباته بالشكل الذي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن .

واستطرد الوزير قائلا: «المواد القانونية التي تم مناقشتها في الجلسات السابقة، تم الاتفاق على تعديل صياغتها بما يتوافق مع رؤى طرفي العملية الإنتاجية، في حوار مجتمعي هادف تمثلت فيه مختلف الأطراف، وتم توضيح المقصود منها والهدف من أحكامها» .

جلسة حوار مجتمعي بتنسيقية شباب الأحزاب

كما شارك وزير القوى العاملة، في جلسة الحوار المجتمعي التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع قانون العمل الجديد، بحضور عمرو يونس أمين سر تكتل التنسيقية وعضو مجلس النواب، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، فضلا عن إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، وهيثم الدهان مدير الاتصال السياسي بالوزارة .

وقدم وزير القوى العاملة ، الشكر والتقدير لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الدور الذي يقدمونه للمجتمع المصري والحياة السياسية والتشريعية لأبنائه المواطنين والعاملين لخدمة الوطن بكل تفاني وإخلاص في المجالس النيابية سواء مجلس النواب أو الشيوخ، مثمناً دور التنسيقية بفكر وآراء أعضائها في دعم الدولة المصرية من أجل تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

اجتماع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كما عقد وزير القوى العاملة، بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام الوزارة، اجتماعا مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة منها ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ودراسة تطوير الهياكل التنظيمية لمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

في مستهل اللقاء اقترح الوزير تشكيل لجنة متخصصة من الجانبين لدراسة تطوير الهياكل التنظيمية لمديريات القوى العاملة حتى يتسنى للوزارة وضع الخطط اللازمة لتطوير العمل وأعرب رئيس الجهاز عن سعادته لوجوده داخل الوزارة، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت جهداً مشكوراً للعاملين في الوزارة مع المختصين من الجهاز لتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة .

وكشف سعفان، أن وزارة القوي العاملة تخطط لأعطاء كل عامل مصري يسافر للعمل بالخارج جرعة تدريبية مناسبة بموجبها تكون لديه القدرة علي العمل في أي مجال مؤهل للعمل به، فضلا عن إصدار شهادة إتمام تدريب دولية، تتيح لحاملها من خريجي التدريب في مراكز التدريب المهني أو وحدات التدريب المتنقلة العمل فى كافة الشركات المحلية والدولية داخل مصر وخارجها.

اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل بديوان عام الوزارة

جاء ذلك خلال ترأس الوزير، اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، حيث تم بحث الأوضاع المالية للصندوق، والمشكلات التي تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، فضلا عن موقف الأنشطة التي يزاولها الصندوق ، والمتمثلة فى تمويل مراكز التدريب المهني، وبرامج التدريب المقدمة فيها، فضلا عن الأنشطة التدريبية الأخري والتي تحدد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بحوالي 117 مليون و 429 ألف جنيه ، للإنفاق على العملية التدريبية .

وعقدت وزارة القوى العاملة اجتماعا تنسيقيا مع فيصل العتيبي الملحق العمالي بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث ومناقشة مستجدات منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي القوى العاملة المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وأثنى العتيبي على العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن بالغ سعادته للتعاون مع وزارة القوى العاملة في العديد من الملفات، وتناول الإجتماع مشروع الربط الإلكتروني ومناقشة آلية تنفيذه، فضلا عن أهمية هذا المشروع للمساهمة في القضاء على العقود الوهمية وحفظ الحقوق للعمال، بالإضافة إلى حوكمة عملية استخدام العمال بالخارج.

إطلاق المرحلة الثانية من القافلة الطبية

وأطلقت وزارة القوي العاملة ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء فعاليات المرحلة الثانية من القافلة الطبية الموسعة التي نظمتها الوزارة والمؤسسة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية للكشف على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بالعلمين الجديدة، وشملت المرحلة الثانية من القافلة توزيع 236 نظارة طبية علي الحالات التي تم الكشف عليها بالمرحلة الأولى من القافلة، كما تم التنسيق لإجراء العمليات الجراحية للعمال في مجال العيون ممن تم تشخيص احتياجهم لعمليات في المرحلة الأولى .

وعلى جانب آخر ، نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد، ملتقي السلامة والصحة المهنية «سلامتك تهمنا»، فضلا عن مناهضة العنف ضد المرأة، حضرها 50 من مسؤولي السلامة في 25 شركة، وعدد من متدربات مركز التدريب المهني بفندق ريستا بمنطقة الشرق.

ووجه وزير القوى العاملة مديريات القوى العاملة في 27 محافظة بتحقيق أقصى حماية اجتماعية للعمال في أماكن العمل المختلفة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وضرورة العمل على فض المنازعات العمالية بكل الطرق الودية الممكنة لتحقيق أقصى درجات استقرار العمل .

وفي هذا الإطار نجحت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا من خلال مكتب علاقات عمل فى حصول أحد العاملين بورشة خراطة بالمدينة الصناعية بقنا على كافة مستحقاته والتي تقدر بمبلغ عشرين ألف جنيه من صاحب العمل، إثر تعرضه لإصابة برأسه أثناء العمل، من خلال التسوية الودية دون الحاجة لإحاله النزاع للمحكمة العمالية .

تقديم الرعاية الكاملة لأسرة الطفل حسين عبدالله إبراهيم

وأعلن «سعفان»، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الرعاية الكاملة لأسرة الطفل حسين عبدالله إبراهيم، شهيد لقمة العيش بقرية القصر التابعة لمركز نجع حمادي، قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا توفير فرصتي عمل لشقيقي الشهيد في إحدي شركات القطاع الخاص براتب شهري قدره 3 آلاف جنيه، و2000 جنيه لمجابهة متطلبات الحياة .

كما تابع وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن ذلك ياتي ضمن مبادرة «مهارتك أساس مهنتك»، لتأهيل الشباب والتدريب الفندقي لمدة ستة أسابيع منها أربعة بمركز الكوثر التابع لمديرية القوي العاملة بسوهاج، وأسبوعين بهيلتون الأقصر، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وعقدت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ندوة بعنوان «التعريف بالسلامة والصحة المهنية وكيفية تقييم المخاطر في بيئة العمل»، وذلك بمقر شركة أوراسكوم بموقع مطار برج العرب الجديد والذي يتم تطويره حاليا بالشراكة مع الخبرة اليابانية في هذا المجال، وذلك في إطار متابعة توسيع وتطوير مشروع إنشاء مطار برج العرب الجديد بالإسكندرية، بحضور المهندس مدحت رفعت مدير المشروع بشركة أوراسكوم ، والمهندس طارق علي مدير السلامة والصحة المهنية لمشروع أوراسكوم ، والمهندس مجدي يوسف نائب مدير السلامة والصحة المهنية بشركة أوراسكوم ، ورامي عادل مدير إدارة الموارد البشرية وعدد من العاملين بالشركة ، فضلا عن أعضاء مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة العامرية.

وشاركت 55 سيدة عاملة بالقطاع غير المنظم في الندوة الإرشادية التي أقيمت تحت عنوان «المبادرة العالمية الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة»، ونظمتها وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».

وعقدت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، 2 ندوة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية بكلية التربية جامعة الوادى الجديد ، وبمقر ديوان المديرية بحضور أخصائي ومسئولي السلامة في الجامعة وشركات القطاع الخاص العاملة بالمحافظة تحت عنوان «التعريف بالسلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل».

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 10701 شابا في 7 محافظات، منهم 229 من «قادرون باختلاف»، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات «بنى سويف، وأسيوط، والسويس، وبورسعيد، والبحيرة، والجيزة، والدقهلية»، بلغت 2 مليون و 992 ألفاً و 922 جنيها ، والتفتيش على 4241 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 9676 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 9676 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل ، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 60 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 49 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 9 مواطنين مصريين، بلغت 277 ألفاً و 862 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل مليون و164 ألف و241 جنيها تقريبا.