التعليم تعلن جدول حصص قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول حصص قناة مدرستنا التعليمية، للمرحلة الإعدادية، لمتابعة شرح الحصص التعليمية للمواد الأساسية «المواد داخل المجموع»، بالإضافة إلى مواعيد الإعادة، باللغة العربية لجميع صفوف المرحلة الإعدادية، للطلاب وأولياء الأمور، ويمكن متابعة قناة مدرستنا على القمر الصناعي نايل سات تردد: 12303 أفقي/ معدل الترميز: 27500/ معامل تصحيح الخطأ: 5/6 والاستقطاب أفقي، وجاء الجدول للفترة من الأحد الموافق 19 ديسمبر وحتى 25 ديسمبر 2021.

جدول حصص قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الإعدادية

وتقدم قناة مدرستنا شرحا مبسطا لجميع المواد الدراسية للطلاب، على يد مجموعة من المعلمين المتخصصين، وتوفر الفرصة للطلاب لمتابعة شرح المقررات الدراسية والتغلب على ظاهرة الدروس الخصوصية، وجاء جدول حصص قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الإعدادية على النحو التالي:

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

وفي سياق منفصل أعلنت التربية والتعليم جدول اختبارات منتصف العام للعام الدراسي 2021ـ 2022، لطلاب الصف الثاني الثانوي، في الفترة من الأحد الموافق 23 يناير المقبل، وحتى الخميس الموافق 3 فبراير 2022، مع مراعاة أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 16 و18 يناير 2022، على أن تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، على جميع الطلاب، و مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

قنوات مدرستنا

وحثّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الطلاب وأولياء الأمور على متابعة شرح المناهج التعليمية والاستفادة منها، مؤكدا أنّ القنوات التعليمية مكمّلة للعملية التعليمية والحضور في المدارس وليست بديلة، حيث انطلقت برامج قنوات مدرستنا في البث لشرح المناهج الدراسية للصفوف من الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 24 أكتوبر الماضي.