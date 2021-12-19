أول رد من وزير التربية والتعليم على تعطيل الدراسة الأسبوع الحالي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يصدر أي قرارات بتعطيل الدراسة لمدة أسبوع بسبب سوء الطقس، وسقوط أمطار على بعض المناطق وتعطيل الدراسة اليوم في بعض المحافظات.

وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ما يجري تداوله عن تعطيل الدراسة هذا الأسبوع بأكمله لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن قرار تعطيل الدراسة بسبب سوء الطقس قرار المحافظين ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للأحوال الجوية المتوقعة.

وزير التربية والتعليم.. لم نعلق الدراسة والقرار للمحافظين

وقال الوزير، إن ما يجري تداوله عن صدور قرار من وزارة التعليم عن وقف أو تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد، أو الطقس السيء لا أساس له من الصحة، وأن الدراسة منتظمة بالمدارس بشكل طبيعي، ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية، بالتنبيه علي المدارس الحكومية بسبب الطقس السيئ وسقوط أمطار شديدة وهي كالتالي:-

- التنبيه على المدارس بفصل التيار الكهرباء عن جميع الفصول وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

تنبيهات للمدارس لتفادي الخطر وقت سقوط الأمطار

- صيانة مفاتيح الكهرباء من تغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم.

- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

- تسليك مسالك الأمطار وعدم ترك أي طالب بالمدرسة أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.

- الاهتمام بنظافة أسطح المدارس والتأكد من عدم وجود أي مخلفات أو رواكد عليها.

- التنبيه بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار حريصًا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

- التشديد على عدم العبث بمياه الأمطار خوفًا من وجود أي خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بالوعات مفتوحة.

- إخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة.