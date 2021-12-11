مواعيد عرض البرامج التعليمية للصفوف الإعدادية على قناة مدرستنا 2

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم، مواعيد عرض البرامج التعليمية للصفوف الإعدادية، باللغة العربية مع الإعادة، على قناة مدرستنا 2 على التردد 10777، مشددة على الطلاب بضرورة متابعة شرح الدروس العلمية وفهم مخرجات التعلم في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها في يناير المقبل، وسط إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن أبرز المنصات التعليمية، منصة حصص مصر، وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن المنصة توفر دروس تفاعلية وشرح سلس بطريقة ممتعة وتفاعلية وأسئلة وتدريبات ونماذج امتحانات تدريبية وبنك تدريبات لكل مادة من مصادر معتمدة.

نظام التقييم الجديد

وأوضحت أن المنصة تحتوي على معلمين وخبراء يقدمون المنهج الوزاري بطريقة تدعم نظام التقييم الجديد، كما تتيح أسلوبا للتفوق بطريقة آمنة، وتوفر وقت وجهد الطلاب، وتقدم المناهج الدراسية عبر الإنترنت بشكل متكامل ومبسط، من خلال مجموعة من أهم معلمي وزارة التربية والتعليم، وبطريقة توفر وقت وجهد الطلاب وتضمن سلامتهم في مختلف الظروف.

المنصة تزود الطلاب بدروس عالية الجودة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الدروس تتاح عبر المنصة من خلال فيديوهات مسجلة مسبقاً، وتزود المنصة الطلاب بدروس عالية الجودة تقدم لهم في مكان واحد كل ما يحتاجون إليه للتعلم وحل التدريبات والامتحانات التفاعلية، موضحة أنه تصاحب الدروس نماذج للأسئلة بعد كل درس ووحدة وبعد كل نصف عام دراسي وفقاً لنظام التقييم الجديد، بالإضافة إلى موارد التعلم الداعمة من بنك المعرفة المصري الذي يتمتع بأفضل مصادر تعليمية من كبار الناشرين الدوليين.

ونوهت الوزارة إلى أن منصة حصص مصر التعليمية، تم توفيرها ليتمتع الطلاب بتجربة تعليمية فريدة توجههم للتعلم من خلال التطبيق وممارسة المعرفة بدلاً من الحفظ، كما أنها تزود الطلاب بالمهارات اللازمة للإجابة على الاختبارات وفقاً لنظام الامتحانات الجديد، موضحة أنها تقدم شرحا للدروس والأسئلة من خلال مدرسين أكفاء معتمدين من الوزارة ومدربين على النظام الجديد لفهم المناهج، والتعامل مع نظام التقييم الجديد.