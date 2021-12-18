«التعليم» تعلن مواعيد شرح الحصص المدرسية على قناة مدرستنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، مواعيد عرض البرامج التعليمية للصفوف الإعدادية، باللغة العربية مع الإعادة، على قناة مدرستنا 2 على التردد 10777، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من شرح هذه الدروس وفهم مخرجات التعلم من خلال التدريب على الأنشطة والأسئلة التي يتم توفيرها.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور طرح أسئلة لبرنامج «إسأل خبير» وهو برنامج جديد ومختلف، مؤكدا على أن البرنامج يوفر نقاشات أعمق مع خبراء التعليم في ديسكفري، ويوضح الحقائق التي تطمئن الطلاب عن مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع.

برنامج جديد يوفر مناقشة فعالة عن محتوى المناهج

وأضاف «شوقي» في بيان له، أن البرنامج يوفر مناقشة فعالة عن محتوى المناهج وكيفية تدريسها لتعليم الطلاب الأفضل وتحقيق نواتج التعلم للمناهج بنجاح، موضحاً أن البرنامج يبدأ كل يوم جمعة اعتباراً من يوم 24 ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أن طرق التواصل عند الحيوانات محدودة وتعتمد أكثر على التكيف وخصائص معينة في أجسامها من خلال الصوت والضوء والحركة وتعبر الحيوانات عن احتياجتها الأساسية مثل الأكل والتزاوج وتجنب الخطر وتحذير الأعداء وهو جزء من درس من دروس العلوم الفصل الدراسي الأول الصف الرابع الإبتدائي التي يتم شرحها على قناة مدرستنا التعليمية.

«التعليم» تعلن تفاصيل عقد المقابلات الشخصية الخاصة بالمرشحين

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل عقد المقابلات الشخصية الخاصة بالمرشحين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية لجميع قطاعات التعليم الزراعي والمهني ونظام الخمس سنوات والتي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر الجاري 2021، وجميع قطاعات التعليم الجاري والخمس سنوات تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري، مؤكدة على أن المقابلات تعقد في تمام الساعة التاسعة صباحاً بقطاع التعليم الفني.