فنانون عالميون يعانون التوحد.. أبرزهم دان أيكرويد وداريل هانا

بعدما تصدرت حكاية «حلم حياتي»، من مسلسل «إلا أنا»، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تحكي معاناة مرضى التوحد، وعدم فهم المجتمع إلى كيفية التعامل معهم، وذلك من خلال الفتاة التي تُدعى «خديجة»، والتي تجسدها الفنانة مايان السيد، التي تعاني مع هذا المرض إلا أنها تغلبت على نفسها وتسعى لتحقيق حلمها وهو التمثيل.

ولكن في الحقيقة، هناك عدد كبير من نجوم الفن حول العالم أُصيبوا بهذا المرض، ولكنهم تمكنوا من تحقيق هدفهم والنجاح في توصيل رسالتهم، فأصبحوا مشاهير يعرفهم الجمهور حول العالم، ليكون أبرز هؤلاء هو الفنان العالمي دان أيكرويد.

دان أيكرويد يحقق نجاحاً كبيراً رغم معاناته مع مرض التوحد

أصيب الفنان العالمي دان أيكرويد، بمرض التوحد منذ طفولته، وعلى الرغم من معاناته مع هذا المرض إلا أنه استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً حتى أصبح من أشهر الممثلين وكاتبي السيناريو العالميين.

ووفقاً لما جاء في موقع «Wordsiseek»، أن الممثل وكاتب السيناريو العالمي دان أيكرويد، تم طرده من المدرسة مرتين، وذلك بسبب عاداته في التصرف التي كانت تبدو غير طبيعية للبعض، حيث شخصها الأطباء على أنها أعراض لمرض التوحد.

سوزان بويل تتغلب على مرضها وتصبح من أفضل الأصوات حول العالم

ولكن دان أيكرويد، لم يكن الأول الذي عانى من هذا المرض، واستطاع التغلب عليه وتحقيق حلمه في الشهرة العالمية، فسبقته المطربة سوزان بويل، التي عانت في طفولتها بأنها مصابة بتلف الدماغ، ولكن بالرغم من هذا التشخيص استطاعت بويل التغلب على مرضها أن تكون واحدة من أفضل الأصوات في العالم، بالإضافة إلى أنها أذهلت العالم بصوتها المميز، بالرغم من تعرضها للسخرية بسبب مظهرها وشخصيتها التي كانت تبدو غريبة على الجمهور عندما كانت تقف على مسرح «بريتين جات تالنت».

ولكن بمجرد أن قامت بالغناء، أبهرت الحضور بصوتها الرائع، حسبما جاء في موقع «livealittlelonger»، فحسم الأطباء في النهاية سبب هذه الغرابة، التي نتجت عن إصابتها بمتلازمة «أسبرجر»، وليس نتيجة لتلف الدماغ كما وُصفت في البداية.

داريل هانا تفوز بـ 8 جوائز سينمائية

أشارت الممثلة داريل هانا، في عدة لقاءات سابقة لها، إلى أنها تعاني من مرض التوحد، كما تحدثت عن متلازمة «أسبرجر»، ولكنها مع ذلك استطاعت هانا، أن تفوز بـ8 جوائز سينمائية.