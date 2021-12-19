نور محمود عن دور مريضة التوحد لـ مايان السيد: «هايلة من هنا لـ4 سنين قدام»

كشف الفنان نور محمود، عن إعجابه الشديد بدور زميلته مايان السيد، التي قدمت شخصية «خديجة»، من خلال أحداث حكاية «حلم حياتي»، في مسلسل «إلا أنا»، وكتب «محمود»، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «أنا للأسف معرفش معلومات كتير عن التوحد.. ومعرفش إيه هي أعراضه»، مشيراً إلى أنه أصبح مهتماً بهذا المرض والسبب هو شخصية «خديجة»، التي قدمتها مايان السيد، من خلال أحداث حكاية «حلم حياتي»، في مسلسل «إلا أنا».

نور محمود: لو جالي دور عن مريض التوحد هحاول أعمله حلو زيها

وتابع الفنان نور محمود، حديثه عن مرض التوحد، قائلاً: «يمكن لو جالي دور مريض بالتوحد هحاول أعمله حلو زي مايان السيد كده»، مختتماً حديثه: «هايلة من هنا لأربع سنين قدام».

قصة حكاية «حلم حياتي» من مسلسل «إلا أنا»

واستطاعت حكاية «حلم حياتي»، من مسلسل «إلا أنا»، أن تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما حققت العديد من ردود الفعل الإيجابية لدى الجمهور، بسبب ما تحتويه قصة هذا العمل الدرامي، التي تكشف معاناة مرضى التوحد مع المجتمع، حيث تجسد الفنانة مايان السيد، شخصية فتاة تُدعى «خديجة»، وتعرض أزمتها مع هذا المرض، وكيف تحاول أن تتعايش معه، وفي نفس الوقت تحقق حلمها.

فريق عمل حكاية «حلم حياتي» من مسلسل «إلا انا»

ويشارك في حكاية «حلم حياتي»، عدد كبير من نجوم الفن، منهم: منة عرفة، يوسف عثمان، وتيام قمر، بالإضافة إلى هدير عبدالناصر، وسماح السعيد، وعدد كبير من الفنانين، الحكاية من تأليف يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.