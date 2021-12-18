مايان السيد عن «حلم حياتي»: بحب الأدوار الصعبة.. وتعرضت للتنمر بسبب هدوئي

قالت الفنانة مايان السيد، اليوم، إنها وافقت على دورها في حكاية حلم حياتي، التي تناقش مرض التوحد، لأنها تحب الأدوار الصعبة، مضيفة أنها تعرضت للتنمر في طفولتها بسبب هدوئها.

وعن استعدادها للدور، أكدت «السيد»، خلال مداخلة عبر تطبيق ZOOM ببرنامج السفيرة عزيزة على قناة DMC، تقديم سناء منصور وشيرين عفت، أنها قابلت فتاة تُدعى ميريام علاء، مصابة بالتوحد خلال إعدادها لدورها في حلم حياتي، متابعة: «كانت فتاة ذكية ولذيذة وموهوبة وتحب التمثيل وتغني وتملك صوتًا رائعًا وتقلد المغنيين الذين تحبهم، لديها صعوبة في التواصل البصري لكنها قريبة من أهلها واجتماعية».

وأضافت أن ميريام تعرضت للتنمر على الإنترنت ونقلها أهلها من المدرسة، وجرى نقل مازن من المدرسة أيضًا، لافتة إلى أن أي شخص من الممكن أن يتعرض للتنمر، مضيفة: «بالنسبة للمسلسل قال البعض إننا لم نتحدث عن التوحد بدقة، هناك أنواع كثيرة منه».

مايان السيد تهدي دورها في حلم حياتي للرئيس

وأشارت إلى أنها تهدي دورها في حكاية «حلم حياتي»، ضمن مسلسل «إلا أنا»، للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تتمنى مقابلته.

مايان السيد تكشف كواليس مشاركتها في حلم حياتي

وأضافت «السيد» أنها تابعت كل حكايات مسلسل إلا أنا، وشعرت بالحماس للمشاركة في المسلسل فور العرض عليها.

وتابعت: «ياسمين أحمد أول مخرجة أتعامل معها، وكل المخرجين اللي اتعاملت معاهم كانوا رجالة، وشعرت بإحساس مختلف، أتواصل معها بعمق أكبر وتفهمني قبل أن أتحدث، اتكلمت معاها وقالت لي بحثت كتير واعتبريني جوجل بتاعك، سألتها وفضلت تحكيلي حاجات كتير».