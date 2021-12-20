الصحة توجة رسالة لمرضى السكر من مصابي كورونا بالعزل المنزلي

جددت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابي فيروس كورونا المستجد في مصر، دعواتها للمواطنين خلال فترة العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا خاصة من مصابي مرض السكري، بالاهتمام بشرب المياه بكثرة، حيث قالت الوزارة فى تقرير رسمي لها إن شرب من 8 لـ10 أكواب مياه يوميا، يحافظ على درجة حرارة الجسم.

شرب العصائر الفواكهة الطبيعية بدون السكر أو الاستبدال بعسل النحل

وتابعت الوزارة فى تقريرها، أن المياه تحافظ على الصحة العامة ومقاومة الأمراض وحيوية الجسم، مشيرة الى أن المياه هو الخيار الأفضل، وفيما يتعلق من شرب العصائر، قالت الوزارة أنه يمكن شرب عصائر الفواكه الطبيعية بدون سكر أو استبدال السكر بعسل النحل بكميات قليلة.

وأضافت الوزارة، أن هناك فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات العزل المنزلى وهناك خط ساخن للوزارة يمكن التواصل من خلاله للمتابعة الحالة ومعرفة التطورات الخاصة بها وكيفية التعامل مع البروتوكول العلاجي.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية وصلت الى 84%، وناشدت وزارة الصحة المواطنين بأهمية الإسراع فى التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي في كافة المسشتفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

كما جددت الوزارة دعوتها للمواطنين بأهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الصحية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، مؤكدة أن هذه الإجراءات هى السلاح الفعال للوقاية من الفيروس حتى الآن.