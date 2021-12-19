«الصحة» تكشف آخر تطورات حالة مصابي أوميكرون في مصر: «هيخرجوا قريب»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الـ3 حالات التي جرى اكتشاف إصابتهم بمتحور «أوميكرون» بصحة جيدة الآن، ويخضعون لبروتوكول علاج كورونا في حميات العباسية، وسيغادرونها قريبا خاصة أن اثنين منهم لم تظهر عليهم أي أعراض، والحالة الثالثة كانت الأعراض خفيفة جدا، وتابع «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «تحديث بروتوكول علاج كورونا لم يرتبط بمتحورات كورونا الجديدة، والهدف الرئيسي منه هو تعزيز المناعة لمواجهة الفيروس».

متحور أوميكرون

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متحور أوميكرون هو واحد من ضمن المتحورات المتوقع أن تطرأ على الفيروس، وكان متوقعا وصوله إلى مصر: «مصر ليست بعيدة عن العالم، ونحن جزء من العالم، وهو وباء عالمي وليس في مصر فقط، والتعامل مع الفيروس والمتحورات يكون بشكل شفاف بهدف اطلاع المواطنين على كافة مستجدات فيروس كورونا وغيرها»، لافتا إلى أن وزارة الصحة والسكان تسعى إلى التوسع في عملية تطعيم المواطنين، وفي الفترة الحالية تستعد الوزارة لإرسال رسالة للمواطنين خاصة من مر على تطعيمهم 6 أشهر على الأقل، للحصول على الجرعة الثالثة للقاح كورونا.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل خروج 888 متعافيا من الفيروس أمس، من المستشفيات.