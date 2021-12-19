الصحة:«أوميكرون» لا يقلقنا.. ولدينا خطة كاملة لمواجهته

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنّ الحالات الثلاثة التي رصدتها الوزارة لوافدين من الخارج مصابين بمتحور «أوميكرون»، جاءت من خلال عملية الرصد الجيني للحالات، موضحا أنّ حالتهم الصحية مستقرة تماما، ولم تظهر أي أعراض على حالتين، بينما ظهرت على الثالثة أعراض خفيفة.

خطة للتعامل مع أوميكرون

وأضاف عبدالغفار، خلال مشاركته في تدشين الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، أنّ مصر لديها خطة مسبقة للتعامل مع متحور أوميكرون، ولا يوجد ما يدعو للقلق أو الخوف: «إحنا مش قلقانين من أوميكرون، ومستعدين نواجه أي تغييرات على حالات الإصابة في مصر».

مستشفيات العزل جاهزة لـ«أوميكرون»

وأوضح القائم بأعمال وزير الصحة، أنّ مستشفيات العزل والصحة جاهزة تماما لأي تغييرات محتملة بسبب أوميكرون، لافتا إلى أنّ المتحور السائد في العالم الآن هو «دلتا بلس»، ومضاعفاته أكبر مقارنة بـ«أوميكرون»: «لدينا خطة ورؤية لرصد أي إصابات بمتحور أوميكرون بين الوافدين من الخارج، من خلال منافذ مصر البرية والجوية والبحرية».

وتابع عبدالغفار، أنّ الوزارة انتهت من تطعيم أكثر من 550 ألف مواطن يوميا بجرعات لقاح كورونا المختلفة، كما بدأت التطعيم بالجرعة المعززة لتطعيم الحالات التي مرّ عليها أكثر من 3 أشهر من أجل تعزيز المناعة والوقاية من فيروس كورونا».

مخزون استراتيجي من اللقاحات

وأكد القائم بأعمال وزير الصحة، أنّ الوزارة لديها مخزون استراتيجي من اللقاحات، ما ساهم بدوره في الموافقة على منح الجرعة الثالثة، لافتا إلى التوسع في عملية التطعيم لاستهداف أكبر قدر ممكن من المواطنين.

وشهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة، صباح اليوم الأحد، تدشين فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظات المختلفة، والتى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على الأطفال وزيادة المناعة الخاصة بهم لمواجهة أي أمراض، حيث تستهدف الحملة الأطفال من عمر يوم حتى سن 5 سنوات، وانطلقت اليوم بالمحافظات لتستمر 4 أيام بجميع الوحدات الصحية بالقرى والمدن والفرق الصحية التي تجوب المنازل.

وتأتي الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.