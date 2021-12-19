الصحة تكشف آخر موعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال 2021 اليوم، وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات وتشمل الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وأكدت الوزارة أن آخر موعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2021 يوم الأربعاء القادم.

فرق متحركة تجوب المنازل لتطعيم الأطفال

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن اماكن تواجد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال وقالت يتم تنفيذ الحملة خلال فرق متحركة تجوب المنازل في جميع المحافظات، بالإضافة الى الفرق المتحركة للتطعيم في جيمع دور رياض الأطفال.

وتابعت الوزارة في تقريرها الرسمي أنه توجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الأتوبيس ومحطات المترو والمولات، مؤكدة أن الحملة تستمر على مدار أربع أيام متتالية.

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مصر خالية من مرض شلل الأطفال منذ عام ٢٠٠٤، وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من شلل الاطفال عام ٢٠٠٦، لافتا إلي أن خطة وزارة الصحة والسكان اعتمدت علي التطعيمات الروتينية وكذلك حملة التطعيم ضد شلل الاطفال ونظام الترصد الفوري.

وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات الممنوعة من التطعيم في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتى تتضمن "الأطفال المصابون بمرض نقص المناعة الأولية، الأطفال المصابون باللوكيميا، الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة أدوية السرطان والكورتيزون.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لمرض شلل الأطفال في مصر، وناشدت أولياء الأمور بضرورة الالتزام باتباع التدابير الصحية اللازمة كارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى والبعد عن الزحام.