تعرف على حدود استهلاك الطاقة الشهري لـ9 أجهزة كهربائية

حددت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الاستهلاك الشهري لـ 9 أجهزة كهربائية (ك.و.س)، طبقاً لفئة بيان ملصق الطاقة وهي كالتالي.

كميات الطاقة المستهلكة للأجهزة الكهربائية

* غسالة ملابس.. التوصيف: 7 كجم

حدود استهلاك الكهرباء الشهري 22.4 ك.و.س

* مكنسة كهربائية.. التوصيف: 1600 وات

حدود استهلاك الكهرباء الشهري من 2.3 إلى 4.8 ك.و.س

* الثلاجة.. التوصيف: 16 قدم

حدود استهلاك الكهرباء الشهري من 55.5 إلى 87.5 ك.و.س

* ميكرويف.. التوصيف: 16 لتر

حدود استهلاك الكهرباء الشهري من 16.2إلى 38.3 ك.و.س

* تكييف.. التوصيف: 1.5 حصان

حدود استهلاك الكهرباء الشهري من 49.1 إلى 69.4 ك.و.س

* سخان مياه كهربائي.. التوصيف: 50 لتر

حدود استهلاك الكهرباء الشهري من 143.7 إلى 160.9 ك.و.س

* تليفزيون 32 بوصة LCD.. القدرة: 156 وات

حدود استهلاك الكهرباء الشهري 23.7 ك.و.س

* تلفزيون لاب توب.. القدرة: 50 وات

حدود استهلاك الكهرباء الشهري 10.7 ك.و.س

* مكواه.. القدرة: 1000 وات

حدود استهلاك الكهرباء الشهري 13 ك.و.س

كيف تخفض فاتورة الكهرباء عند استخدام الاجهزة المنزلية

وقدمت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عدد من النصائح يجب أن يتبعها المشتركين من أجل خفض الفاتورة عند استخدام بعض الأجهزة المنزلية الكهربائية وهي كالآتي:

- يجب أن يتم فصل الكمبيوتر والشاشة وكذلك الراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام.

- يجب عدم تترك شاحن المحمول فى الفيشة عند الانتهاء من الاستخدام.

- يجب ان تتحكم فى استهلاك مجفف الشعر من خلال الثرموستات ليتم فصله او توصيله اوتوماتيكيا.

- يجب أن يتم فصل شاشة الكمبيوتر الشخصى فى حالة عدم الاستخدام لمدة تزيد عن 20 دقيقة.

- يجب عند شراء أجهزة كهربائية جديدة اختيار الأجهزة الأكثر كفاءة أى الأقل استهلاكاً للكهرباء.