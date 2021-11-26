طريقة حساب فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر ديسمبر للمحلات التجارية

يبحث عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية، في الأيام الأخيرة من كل شهر عن الآليات التي أتاحتها أفرع وإدارات شركات توزيع الكهرباء على مستوي جميع المحافظات، لكيفية حساب استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر المقبل.

طرق حساب فاتورة استهلاك الكهرباء للمحلات عن شهر ديسمبر

وكشف جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» طريقة حساب فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية لأصحاب المحلات عن شهر ديسمبر، وفقا لأسعار شرائح الكهرباء للسنة المالية 2021-2022 (التعريفة التجارية).

كيفية حساب فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية للمحلات

** استهلاك 100 كيلووات ساعة = 70 جنيها

100 × .65 = 65 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 5 جنيهات

** استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيها

150 × 1.20 = 180 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها

**استهلاك 250 كيلووات ساعة = 315 جنيها

250 × 1.20 = 300 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها

** استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيها

300 ×1.40 =420 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

**استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيها

400 × 1.40 = 560 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

** استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيها

500× 1.40 = 700 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

** استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيها

600 × 1.40 = 840 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

** استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.50 جنيه

600 × 1.40 = 840 جنيها

50 × 1.55 = 77.50 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

**استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.50 جنيه

600 × 1.40 = 840 جنيها

150× 1.55 = 332.50 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

**استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيها

600 × 1.40 = 840 جنيها

400 × 1.55 = 620 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

** استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1960 جنيها

1200 × 1.60 = 1920 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها

** استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيها

2000× 1.60 = 3200 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها

أسعار شرائح الاستهلاك للمحلات «القطاع التجاري» 2021-2022

وتستعرض «الوطن» شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري للعام المالي 2021-2022، وهي كالتالي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65 قرشا).

- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات ( 115 قرشا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات ( 140 قرشا)

- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (155 قرشا).

- الشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات ( 160 قرشا)