طريقة حساب فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر ديسمبر للمحلات التجارية
كتب:
سلامة عامر
05:20 م | الجمعة 26 نوفمبر 2021
فاتورة الكهرباء "ارشيف"
يبحث عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية، في الأيام الأخيرة من كل شهر عن الآليات التي أتاحتها أفرع وإدارات شركات توزيع الكهرباء على مستوي جميع المحافظات، لكيفية حساب استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر المقبل.
طرق حساب فاتورة استهلاك الكهرباء للمحلات عن شهر ديسمبر
وكشف جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» طريقة حساب فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية لأصحاب المحلات عن شهر ديسمبر، وفقا لأسعار شرائح الكهرباء للسنة المالية 2021-2022 (التعريفة التجارية).
كيفية حساب فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية للمحلات
** استهلاك 100 كيلووات ساعة = 70 جنيها
100 × .65 = 65 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 5 جنيهات
** استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيها
150 × 1.20 = 180 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
**استهلاك 250 كيلووات ساعة = 315 جنيها
250 × 1.20 = 300 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
** استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيها
300 ×1.40 =420 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
**استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيها
400 × 1.40 = 560 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
** استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيها
500× 1.40 = 700 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
** استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيها
600 × 1.40 = 840 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
** استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.50 جنيه
600 × 1.40 = 840 جنيها
50 × 1.55 = 77.50 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
**استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.50 جنيه
600 × 1.40 = 840 جنيها
150× 1.55 = 332.50 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
**استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيها
600 × 1.40 = 840 جنيها
400 × 1.55 = 620 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
** استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1960 جنيها
1200 × 1.60 = 1920 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها
** استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيها
2000× 1.60 = 3200 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها
أسعار شرائح الاستهلاك للمحلات «القطاع التجاري» 2021-2022
وتستعرض «الوطن» شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري للعام المالي 2021-2022، وهي كالتالي:
- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65 قرشا).
- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات ( 115 قرشا).
- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات ( 140 قرشا)
- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (155 قرشا).
- الشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات ( 160 قرشا)