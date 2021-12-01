نصائح لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء في الشتاء

مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، الذي بدأ خلال الساعات الماضية، ويستمر خلال الفترة المقبلة، بدأت التحذيرات من ارتفاع فاتورة الكهرباء في الشتاء، بسبب بعض السلوكيات الخاطئة التي يتبعها قطاع من المواطنين عند استخدام الأجهزة، ما يترتب عليه زيادة الشريحة الاستهلاكية، وبناء عليه زيادة كبيرة في فاتورة الكهرباء.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، بعض السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء في الشتاء:

سلوكيات خاطئة تزيد فاتورة الكهرباء في الشتاء

- الجهاز الأكثر استهلاكًا من بين الأجهزة الكهربائية في الشتاء، هو السخان، ويؤدي استمرار تشغيله طوال اليوم إلى زيادة الاستهلاك الكهربائي، ومن الأفضل تشغيله وقت الحاجة فقط، ويجب ضبط مؤشر السخان على درجات حرارة منخفضة، حتى لا تزيد الشريحة الكهربائية للسخان.

- عدم فصل الكهرباء عن بعض الأجهزة في المنزل، وتستخدم بصفة دائمة طوال اليوم، مثل الإلكترونيات سواء المتعلقة بشاشات التليفزيون أو أجهزة أخرى، ويفضل إزالة الفيشة وفصل الكهرباء بشكل نهائي لتقليل الاستهلاك.

- تشغيل الدفاية والتكييف على النظام الساخن على درجة حرارة مرتفعة، أملا في سخونة أسرع، ويعد التكييف المنزلي الساخن والدفاية من أكثر الأجهزة التي تستهلك كهرباء في فصل الشتاء.

- غلاية المياه، يجب فصل الفيشة الخاصة بها فور الانتهاء من استخدامها، لأن تركها في حالة اتصال مع الكهرباء يزيد من الاستهلاك.

نصائح تحميك من مخاطر الكهرباء وقت الأمطار

وقبل أيام، وجهت وزارة الكهرباء، نصائح للمواطنين، للتعامل مع موجة الطقس السيئ للحماية من حوادث الصعق خلال تساقط المياه؛ أبرزها عدم ملامسة أي أسلاك كهربائية محملة بالمياه، والابتعاد عن أعمدة الإنارة في الشوارع.