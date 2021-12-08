كيف تحسب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء للشريحة السادسة بالمنازل

يهتم مشتركو الكهرباء، بالتعرف على كيفية احتساب قيمة الاستهلاك عن شهر ديسمبر الجاري لفاتورة الكهرباء، لأصحاب الشريحة السادسة «المنزلي»، التي تتراوح قيمة الاستهلاك فيها من 651 إلى 1000 كيلو وات.

قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء لأصحاب الشريحة السادسة

وكشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عن طريقة كيفية احتساب قيمة الاستهلاك عن شهر ديسمبر الجاري لفاتورة الكهرباء لأصحاب الشريحة السادسة «المنزلي» وهي كالتالي:

طريقة حساب استهلاك الشريحة السادسة

- يتراوح قيمة استهلاك الشريحة السادسة للقطاع المنزلي من 651 إلى 1000 كيلووات‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح بعد الزيادة التي أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وطبقتها شركات توزيع الكهرباء الـ9 علي مستوي جميع المحافظات هو 1.28 جنيهًا

- تبلغ قيمة مقابل خدمة عملاء = 25 جنيهًا

- ويبلغ إجمالي سعر 700 كيلو وات ساعة = 921 جنيهات

‎ ‏700 × 1.28 = 896 جنيهًا،

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

- إجمالي سعر 800 كيلو وات ساعة = 1049 جنيهات

‎ ‏800 × 1.28 = 1024 جنيهًا، مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا‏

- إجمالي سعر 900 كيلو وات ساعة = 1177 جنيهات

‎ ‏- 900 × 1.28 = 1152 جنيهًا،

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

- إجمالي سعر 1000 كيلو وات ساعة = 1305 جنيهات

‎‏1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا، مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

كيفيه خصم فرق الشريحة السادسة للقطاع المنزلي بالعداد مسبق الدفع

وأشارت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إلى أنه بالنسبة للعداد مسبق الدفع «أبو كارت» بيتم خصم فرق شريحة 145 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد، عندما يصل المستهلك إلى الشريحة السادسة 651 كيلو وات ساعة وكل كيلو وات بعد ذلك 1.28 جنيهًا.