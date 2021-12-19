تراجع أسعار البطاطس.. و«الغرف التجارية» تنصح بتخزين السلع الأساسية

تراجعت أسعار العديد من السلع الاستراتيجية اليوم الأحد في أسواق الجملة، بنحو 50%، وجاء في مقدمتها «البطاطس» التي عادت إلى معدلاتها السعرية الطبيعية اليوم، رغم التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد اليوم، حيث أكد بعض التجار، تشكيل لجنة إدارة للأزمات والطوارئ، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للحد من أثار التقلبات الجوية واتباع الإرشادات الزراعية.

الأمطار ودورها في التأثير على السلع

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ الأمطار تؤثر على واردات سوق العبور للجملة، لكن زيادة الإنتاجية ووفرة المعروض من الخضر والفاكهة، يقللان الآثار السلبية لارتفاع أسعار السلع، مشيرا إلى وجود استقرار سعري في كل السلع.

وتابع النجيب، أنّ هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفوري حال تأثر المحاصيل بالتقلبات الجوية والأمطار، من خلال إدارة الأزمات والطوارئ، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بتأمين الأمن الغذائي في مصر، وطرحها من خلال منافذ الدولة المتعددة، كي لا يشعر المستهلك بأي نقص أو يتم استغلاله من جانب بعض التجار.

ونصح نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، المواطنين، بشراء احتياجاتهم من السلع الاستراتيجية القابلة للتخزين، كي لا يتعرضون لجشع بعض التجار برفع الأسعار.

أسعار المحاصيل الزراعية

ورصد النجيب، عدد من المحاصيل التي تراجعت بشكل كبير، وأهمها البطاطس، حيث يُباع الـ3 كيلو بـ10 جنيهات، وتُباع الطماطم بـ2.5، والبصل بـ3 جنيهات، والفاصوليا بـ7 جنيهات، والباذنجان بـ2.5، والكوسة بـ3 جنيهات، وتراوح سعر العنب بين 8 لـ10 جنيهات، وتراوح سعر التفاح بين 15 لـ25 جنيها، والبلح بين 5 لـ10 جنيهات، والقلقاس بين 2.5 لـ4 جنيهات، والبرتقال بين 4 لـ5 جنيهات، والجوافة من 5 لـ6 جنيهات.