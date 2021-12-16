وزارة الزراعة: تذبذب المناخ تسبب في ظهور الآفات مبكراً

أكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعرض الزراعات القائمة لتذبذب مناخي حاد تمثل في الانخفاض الحاد في الحرارة ثم الدفء ثم الانخفاض الشديد مع الشبورة، وأوضح تقرير المعمل المركزي لمعلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة أن تأثير تلك التذبذبات يختلف من منطقة لأخرى شمالاً أو جنوباً حسب نوع المحصول وعمره وطريقة زراعته.

وقال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزارعة، إن التأثيرات غير المباشرة لتذبذب المناخ تتمثل في ظهور الأجيال الأولي مبكراً من الدودة القارضة على البطاطس الصيفي والفول الشتوي والبرسيم الحجازي والظهور المبكر للمن على البطاطس، وأيضا علي الفول الشتوي والبسلة المتأخرة وغيرها، وانتشار العنكبوت الأحمر على الفراولة والباذنجان وظهور الحلم الدودي علي الفلفل وفاصوليا الصوب والبصل والثوم والظهور المبكر لديدان ثمار الطماطم وخاصة توتا ابسولوتا وباقي ديدان الثمار الحرشفية.

التذبذب المناخي يتسبب في ظهور آفات زراعية على المحاصيل

وأضاف «فهيم» أن تذبذب المناخ تسبب أيضاً في إعادة نشاط «التربس» على الثوم والفلفل والبصل والطماطم والظهور المكثف لذبابة البنجر وخاصة العروة الثانية والثالثة، وظهور الدورات الأولي من الأمراض، لبعض أمراض القمح مثل التفحم السائب وتبقعات وتلطخات الأوراق الفطرية على القمح والشعير والبياض الدقيقي على الفلفل والباذنجان وبداية الظهور على شماريخ المانجو، والبياض الزغبي واللطعة الأرجوانية على البصل والثوم، والعفن الرمادي على ثمار الفراولة والطماطم.

الزراعة: التذبذبات المناخية تؤثر على نمو الزراعات

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزارعة، أن التذبذبات المناخية تؤثر بطريقة مباشرة على نمو وحالة الزراعات نفسها في معدلات الامتصاص والبناء وتؤثر بطريقة غير مباشرة على ظهور الأجيال الأولى من الحشرات مبكراً، وكذلك الدورة الأولي من بعض الأمراض مبكراً، أما التأثيرات المباشرة فتتمثل في تخطي المراحل الفينولوجية وهي تعني البدء مبكراً في مرحلة التزهير أو الطرد أو تكوين النورات أو العقد أو التلوين بسرعة وفي توقيتات حرجة سواء من عمر النبات أو من خلال التقلبات المناخية الحادة المتوقعة خلال الفترة القادمة، ومن بين ذلك الظهور السريع لسنابل القمح والشعير.