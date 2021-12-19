استهداف 1.7 مليون طفل في الحملة القومية للتطعيم ضد الشلل بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انطلاق فعاليات إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك من داخل مركز الرعاية الصحية بمدينة العمال بحي شمال الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالوصول إلى مصر خالية من مرض شلل الأطفال في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

استمرار الحملة حتى 22 ديسمبر

وأكد المحافظ، جاهزية كل الوحدات والمراكز الصحية لاستقبال الحملة القومية، لافتاً إلى أن المستهدف للتطعيم 1.7 مليون طفل وطفلة في الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض محافظة الجيزة، مشيراً إلى أن الحملة بدأت من اليوم وممتدة حتى يوم 22 من الشهر الجاري.

3935 فرقة طبية ثابتة ومتحركة

وأوضح المحافظ تخصيص 3935 فرقة طبية ثابتة ومتحركة منتشرة في جميع أنحاء المحافظة، سواء في الشوارع الرئيسية والجانبية والحضانات والميادين بالأحياء والمراكز والمدن، مؤكدا المتابعة الدورية للحملة لضمان الوصول للمستهدف.

التطعيم عبارة عن نقطتين في الفم

وأشار وكيل وزارة الصحة بالجيزة إلى أن التطعيم سيجرى من منزل إلى منزل وبالميادين والوحدات والمراكز الصحية، للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا، كما سيتم نشر فرق ثابتة بجوار المساجد والكنائس والنوادى والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والحدائق العامة.

وأشار إلى أن التطعيم آمن وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، باستخدام الطعم الفموي «سابين أحادي التكافؤ نمط 2»، مؤكداً وضع خطة لتغطية كل قطاعات المحافظة، إلى جانب توفير جميع المعدات (فريزرات وثلاجات وكلامن وأكياس تبريد) للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة.