تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال غدًا الأول من ديسمبر، الذي يحصل عليه الأطفال من عمر يوم، حتى 5 سنوات، للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، الذي يسبب إعاقة حركية للأطفال، لذا يبحث الكثيرون عن «أماكن حملة تطعيم شلل الأطفال 2021 في جميع محافظات مصر».

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، أماكن حملة تطعيم شلل الأطفال 2021 في جميع محافظات مصر، وفق توضيح وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أماكن حملة تطعيم شلل الأطفال 2021 في جميع محافظات مصر

وبحسب وزارة الصحة المصرية، فأنه يجري التطعيم من خلال فرق ثابتة، تتواجد في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية، بالإضافة إلي الفرق المتحركة والتي تتواجد في الميادين الكبرى، ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي والأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات.

والتطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل، من خلال فريق طبي متخصص جرى تدريبه خلال الأسابيع الماضية.

الفئات الممنوعة من التطعيم ضد شلل الأطفال

وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات الممنوعة من التطعيمات بشلل الأطفال، وهي:

الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة الأولية

الأطفال المصابين باللوكيميا

الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة «أدوية السرطان والكورتيزون».

ويؤجل الحصول على اللقاح بالنسبة للأطفال الذين يعانون من أمراض حادة، وارتفاع شديد في درجة الحرارة حتى زوال المرض المسبب لارتفاع درجة حرارتهم.

ومن المقرر بدء التطعيم ضد شلل الأطفال، بالتنسيق التام بين مسؤولي الوزارة في مختلف المحافظات، وتنفيذ كامل مع مختلف مسؤولي المحافظات من أجل تطعيم الأطفال لعدم حدوث أي إصابات جديدة.

وتسعي وزارة الصحة خلال الأشهر المقبلة إلى تنفيذ العديد من حملات التطعيم المختلفة للأطفال، والفئات العمرية المختلفة، مثل «التطعيم السحائي، والتطعيم ضد الإنفلونزا، وضد كورونا».