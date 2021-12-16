محافظ الجيزة يسلم 67 كرسي كهربائي وتروسيكل للأسر الأكثر احتياجا وذوي الهمم 

سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، 67 كرسي كهربائي وتروسيكل للأسر الأكثر احتياجًا وذوي الهمم والقدرات الخاصة من أبناء محافظة الجيزة مقدمة من مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية للعمل على دعمهم وتسهيل سبل الحياه لهم.

محافظ الجيزة: الرئيس يهتم بذوي الهمم

وأكد محافظ الجيزة، على اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم لدعم الخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل المعيشة، مؤكدًا أن إطلاق مبادرة قادرون باختلاف كان له الدافع الكبير في بحث احتياجاتهم والسعي نحو حلها.

وأشاد محافظ الجيزة بدور جمعية مصطفى وعلي أمين الخيرية ومساهمتهم الفعالة في دعم الأسر الأولي بالرعاية، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.

وثمن محافظ الجيزة، الدور الحيوي لتلك المؤسسات المجتمعية في دعم قضايا تنمية المجتمع مؤكدا على أستمرار التعاون بما يحقق الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لمواطني الجيزة.

محافظ الجيزة: مكتبي مفتوح دائمًا لحل أي مشكلة

وخلال تسليم الكراسي المتحركة والتروسيكلات حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب الحاضرين، معربًا عن سعادته بلقائه بهم، مؤكدًا لهم أن مكتبه مفتوح دائما أمامهم لتذليل العقبات وحل أي مشكلات تواجههم و حرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم، مشيراً إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

حضر فعاليات تسليم الكراسي المتحركة والتروسيكلات، هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وصفية مصطفي أمين رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، وهاني صادق أمين الصندوق، وصفاء سعد أمين المجلس، ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي.